На освоение производства материалов необходимых для производства чипов Министерство промышленности выделило 2,2 млрд рублей

Минпром только что выделил 2,2 миллиарда рублей на исследования и разработку производства ключевых материалов, необходимых для производства микросхем в России. Это большой шаг вперед для страны, поскольку он позволит нам стать более самодостаточными и снизить нашу зависимость от импорта из-за рубежа. Мало того, этот шаг также сигнализирует о том, что правительство серьезно относится к технологиям и инвестирует в их развитие, что может открыть новые возможности для инноваций в российской технологической отрасли в будущем.

реклама

Во-первых, производя эти материалы внутри страны, а не импортируя их, мы можем сэкономить деньги, которые в противном случае были бы потрачены на иностранных поставщиков; особенно в отношении литографических материалов, которые широко используются в процессах производства микроэлектроники — это может привести к значительной экономии средств с течением времени при сохранении высоких стандартов качества на протяжении всего производственного цикла. Кроме того, наличие доступа к сырьевым ресурсам по конкурентоспособным ценам должно помочь повысить конкурентоспособность отечественных производителей в борьбе с международными конкурентами, которые могут иметь преимущество благодаря доступу к более дешевым ресурсам за границей или налаженным отношениям с зарубежными поставщиками, тем самым способствуя некоторому выравниванию игрового поля между Российские компании, работающие по всему миру, по сравнению с теми, которые базируются за пределами наших границ.

Во-вторых, инвестирование таких больших сумм в исследование того, как лучше всего производить эти компоненты на месте, предполагает, что лица, принимающие решения в правительственных кругах, уверены в том, что, по их мнению, можно достичь с помощью технического прогресса, если приложить достаточные инвестиции - часто требуются большие суммы капитала, прежде чем какие-либо совершаются настоящие прорывы, поэтому демонстрация готовности делать большие авансовые инвестиции дает положительный сигнал о том, где лежат приоритеты, когда речь идет о разработке инновационных решений с использованием передовых технологий, таких как чипсеты и т. д. Более того, использование средств из государственной казны означает, что компаниям не нужно беспокоиться о поиске финансирование из внешних источников или другие формы венчурного финансирования, что позволяет им сосредоточиться исключительно на выполнении работы, не отвлекаясь на деятельность по сбору средств и т. д.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В заключение следует отметить, что выделение 2,2 миллиарда рублей на исследование способов улучшения местного производства микросхем не только имеет финансовый смысл, но и служит заявлением о намерениях государственных чиновников относительно их приверженности поддержке новых технологий в экономике страны в будущем. Пока неясно, окупятся ли инвестиции в долгосрочной перспективе, однако шаги, предпринятые сегодня, несомненно, помогут нам добиться успеха завтра.