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Минпром выделяет 2,2 млрд рублей для производства микросхем в России
На освоение производства материалов необходимых для производства чипов Министерство промышленности выделило 2,2 млрд рублей
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Минпром только что выделил 2,2 миллиарда рублей на исследования и разработку производства ключевых материалов, необходимых для производства микросхем в России. Это большой шаг вперед для страны, поскольку он позволит нам стать более самодостаточными и снизить нашу зависимость от импорта из-за рубежа. Мало того, этот шаг также сигнализирует о том, что правительство серьезно относится к технологиям и инвестирует в их развитие, что может открыть новые возможности для инноваций в российской технологической отрасли в будущем.

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Во-первых, производя эти материалы внутри страны, а не импортируя их, мы можем сэкономить деньги, которые в противном случае были бы потрачены на иностранных поставщиков; особенно в отношении литографических материалов, которые широко используются в процессах производства микроэлектроники — это может привести к значительной экономии средств с течением времени при сохранении высоких стандартов качества на протяжении всего производственного цикла. Кроме того, наличие доступа к сырьевым ресурсам по конкурентоспособным ценам должно помочь повысить конкурентоспособность отечественных производителей в борьбе с международными конкурентами, которые могут иметь преимущество благодаря доступу к более дешевым ресурсам за границей или налаженным отношениям с зарубежными поставщиками, тем самым способствуя некоторому выравниванию игрового поля между Российские компании, работающие по всему миру, по сравнению с теми, которые базируются за пределами наших границ.

Во-вторых, инвестирование таких больших сумм в исследование того, как лучше всего производить эти компоненты на месте, предполагает, что лица, принимающие решения в правительственных кругах, уверены в том, что, по их мнению, можно достичь с помощью технического прогресса, если приложить достаточные инвестиции - часто требуются большие суммы капитала, прежде чем какие-либо совершаются настоящие прорывы, поэтому демонстрация готовности делать большие авансовые инвестиции дает положительный сигнал о том, где лежат приоритеты, когда речь идет о разработке инновационных решений с использованием передовых технологий, таких как чипсеты и т. д. Более того, использование средств из государственной казны означает, что компаниям не нужно беспокоиться о поиске финансирование из внешних источников или другие формы венчурного финансирования, что позволяет им сосредоточиться исключительно на выполнении работы, не отвлекаясь на деятельность по сбору средств и т. д.

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В заключение следует отметить, что выделение 2,2 миллиарда рублей на исследование способов улучшения местного производства микросхем не только имеет финансовый смысл, но и служит заявлением о намерениях государственных чиновников относительно их приверженности поддержке новых технологий в экономике страны в будущем. Пока неясно, окупятся ли инвестиции в долгосрочной перспективе, однако шаги, предпринятые сегодня, несомненно, помогут нам добиться успеха завтра.

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#россия #технологии #производство #разработка #исследования #микросхемы #экономия #инновации #финансирование #минпром
2
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Минпром выделяет 2,2 млрд рублей для производства микросхем в России
глава МИД
18:18
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18:17
Так это не для себя. Всё это (особенно стингер, которому уже 40+ лет) давным-давно изучено.
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deinstalation
18:16
"У автора данного материала был дорогостоящий накопитель ёмкостью 1.2 Гб, который постоянно приходилось носить с собой" Сколько же тебе лет...
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deinstalation
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а кто сказал, что "подорожавшее" кто-то купит? будет пачками валяться на складах охуевших барыг.
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KillerOK
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Саша Смирнов
18:05
А то сами изучить не можем))
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