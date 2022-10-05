Компания Team Group представила новый флэш-накопитель C222 с интерфейсом USB3.2 Gen1, который сочетает в себе металлический корпус с обтекаемым эргономичным дизайном. Матово-серая металлическая поверхность в сочетании с обтекаемым изгибом позволяет флэш-накопителю удобно ложиться в пальцы пользователя.

Флэш-накопитель C222 изготовлен из сплава цинка, который придает гладкую матовую металлическую поверхность корпуса. Новинка будет поставляться с петлей для ремешка, которая позволит пользователям прикреплять накопитель к кольцам для ключей, рюкзакам и портативным аксессуарам по своему усмотрению. Флэш-накопитель C222 USB 3.2 не имеет колпачка, что решает проблему его потери, а также упрощает и ускоряет подключение новинки. Благодаря технологии COB (чип на плате), флэш-накопитель защищен от воды, пыли и ударов.

реклама

Первая партия флэш-накопителей C222 USB 3.2 будет доступна на Amazon Japan, Amazon и Newegg в Северной Америке в ноябре 2022 года с вариантами емкости 32 ГБ, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Рекомендуемая цена на новинки представлена на изображении ниже.