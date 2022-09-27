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TikTok могут оштрафовать на 29 миллионов долларов
Популярный сервис видеохостинга может получить крупный штраф за нарушение положения о конфиденциальности детей в Великобритании
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TikTok, сервис видеохостинга, принадлежащий китайской компании ByteDance что не смог защитить положения о конфиденциальности детей, изложенные в британском законе о защите данных.

Офис уполномоченного по информации, созданный для защиты прав на информацию в общественных интересах в Великобритании, заявил, что компания могла сознательно или неосознанно нарушать британский закон о защите данных. Надзорный орган уже выдал TikTok Inc и TikTok Information Technologies UK Limited «уведомление о намерениях» — юридический документ, предшествующий потенциальному штрафу.

Выводы агентства предполагают, что компания TikTok обрабатывала данные детей в возрасте до 13 лет без надлежащего согласия родителей и не предоставляла надлежащую информацию своим пользователям в прозрачной и понятной форме. Если это окажется правдой, TikTok может получить штраф в размере 27 миллионами фунтов стерлингов. Сумма эквивалентна 29 миллионам долларов.

Независимый орган также пояснил, что выводы касательно нарушений TikTok пока предварительны и могут быть изменены позже. Таким образом, нельзя делать поспешных выводов о нарушении закона о защите данных популярным видеохостингом.

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TikTok пока не делал никаких заявлений. Между тем, наблюдательный орган также добавил, что рассмотрит любые заявления компании, прежде чем прийти к окончательному решению.

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