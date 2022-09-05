Компания LG Electronics объявила о выходе в США своих Bluetooth-динамиков XBOOM. Динамики XBOOM 360 и XBOOM Go (модели X03, XG7 и XG5) гарантируют мощный звук и новый музыкальный опыт.

Динамик LG XBOOM 360 (модель X03QBK) получил усовершенствованный 360-градусный звук с 3-полосной звуковой системой, предоставляя слушателям панорамное звучание — более точные высокие частоты, более четкие средние частоты, насыщенные и глубокие басы. Инновационный конусообразный динамик окутывает слушателей звуком со всех сторон. Новинка получила степень защиты от пыли и воды IP54.

Новый динамик LG XBOOM 360 получил ремень для удобной переноски в дороге. Благодаря заметному размеру сабвуфера, динамик отличается мощным и четким басом. Пользователи могут стилизовать сцену с помощью трех режимов освещения динамика с девятью предустановками.

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Новейшие модели XBOOM Go от LG (модели XG7QBK и XG5QBK) позволяют слушателям наслаждаться высококачественным мощным звуком, благодаря низкочастотному динамику. Обе модели имеют класс защиты от пыли и воды IP67, что делает Bluetooth-динамики LG XBOOM Go идеальным выбором для того, чтобы брать их с собой куда угодно. XBOOM также оснащен мигающими светодиодами, которые синхронизируются с ритмом музыки пользователя.

Функция Bluetooth LG XBOOM Go позволяет превратить динамик в спикерфон. С помощью горячей клавиши голосовой команды можно задать команду любимым приложениям с голосовым управлением, таким как Google Assistant, Alexa или Siri. LG XG7 включает в себя встроенный блок питания, позволяющий слушателям подключать свой телефон к порту USB Type-C, чтобы заряжать его от встроенного аккумулятора XBOOM. Также с помощью функции Wireless Party Link можно подключить до 10 динамиков LG (XG5, XG7, X03) одновременно.

Все новинки уже доступны для покупки на сайте LG.com и у авторизованных дилеров LG на всей территории США.