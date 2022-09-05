Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

LG выпустила новую линейку Bluetooth-динамиков XBOOM

Новинки получили 3-х полосный динамик с панорамным звучанием, а также защиту от пыли и влаги
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Компания LG Electronics объявила о выходе в США своих Bluetooth-динамиков XBOOM. Динамики XBOOM 360 и XBOOM Go (модели X03, XG7 и XG5) гарантируют мощный звук и новый музыкальный опыт.    

Динамик LG XBOOM 360 (модель X03QBK) получил усовершенствованный 360-градусный звук с 3-полосной звуковой системой, предоставляя слушателям панорамное звучание — более точные высокие частоты, более четкие средние частоты, насыщенные и глубокие басы. Инновационный конусообразный динамик окутывает слушателей звуком со всех сторон. Новинка получила степень защиты от пыли и воды IP54.

Новый динамик LG XBOOM 360 получил ремень для удобной переноски в дороге. Благодаря заметному размеру сабвуфера, динамик отличается мощным и четким басом. Пользователи могут стилизовать сцену с помощью трех режимов освещения динамика с девятью предустановками.    

реклама

Новейшие модели XBOOM Go от LG (модели XG7QBK и XG5QBK) позволяют слушателям наслаждаться высококачественным мощным звуком, благодаря низкочастотному динамику. Обе модели имеют класс защиты от пыли и воды IP67, что делает Bluetooth-динамики LG XBOOM Go идеальным выбором для того, чтобы брать их с собой куда угодно. XBOOM также оснащен мигающими светодиодами, которые синхронизируются с ритмом музыки пользователя.  

Функция Bluetooth LG XBOOM Go позволяет превратить динамик в спикерфон. С помощью горячей клавиши голосовой команды можно задать команду любимым приложениям с голосовым управлением, таким как Google Assistant, Alexa или Siri. LG XG7 включает в себя встроенный блок питания, позволяющий слушателям подключать свой телефон к порту USB Type-C, чтобы заряжать его от встроенного аккумулятора XBOOM. Также с помощью функции Wireless Party Link можно подключить до 10 динамиков LG (XG5, XG7, X03) одновременно.

Все новинки уже доступны для покупки на сайте LG.com и у авторизованных дилеров LG на всей территории США.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

колонка портативная колонка lg electronics портативная акустика динамики bluetooth-динамик xboom
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
61
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
11
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Главные игры августа 2022 года
16
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29

Интересные материалы

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
1 сентября 2022 61
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26 августа 2022 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
56
Виталик Бутерин назвал Эфир пузырём, ожидает конец бычьего тренда и падение рынка криптовалют
25
Злоумышленники получили доступ к некоторым данным клиентов Samsung в США
+
Юрий Борисов озвучил семь приоритетных направлений развития космической отрасли России
14
Геймеры из РФ раскупили почти все видеокарты AMD – забираем оставшиеся модели по выгодным ценам
9
Компания Volt представила электровелосипеды 2022 года выпуска - Connect и Regent
4
5 сентября стартует распродажа на Aliexpress - на какие смартфоны стоит обратить внимание
11
Немецкие ученые предлагают с помощью деревянных городов сдержать глобальное потепление
26
NASA отказывается от запуска ракеты на Луну после нескольких часов попыток устранить утечку топлива
14
RX 6600 стал победителем рейтинга "Цена за FPS" на 4 сентября 2022 года
17
В связи с энергетическим кризисом британцам запретят готовить еду до самого вечера
59
Видеокарты продолжают дешеветь: RTX 3090 падает до $928, а RTX 3080 Ti доступна за $799
17
Таблоиды Британии обсуждают падение цен в России и советуют жителям покупать путевки в теплые страны
130
Как тебе такое, Геральт из Ривии – какую видеокарту купить для повторного прохождения The Witcher 3
12
Образец Core i9-13900K показал неоднозначные результаты в играх и вполне ожидаемые в тестах
80
В сети появился ещё один тест процессора Intel Core i9-13900K
11
В сеть попали спецификации процессоров Intel Core 13-го поколения Raptor Lake
2
В сети появилась фотография видеокарты GeForce RTX 3090 SUPER с черным кулером
5
Финальные спецификации 14 моделей процессоров Intel Core 13-го поколения — до 24 ядер и 5.8 ГГц
24
Новые ATX 3.0 блоки питания Seasonic заметили в каталогах с ценой от 230 USD за модель 1000 Вт
1

Популярные статьи

Британский авианосец Принц Уэльский сломался, оказавшись лёгкой целью для крейсера РФ Маршал Устинов
89
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
53
10 самых популярных SSD объемом 500-512 ГБ в сентябре 2022 года
4

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
11:17
Сразу после выхода ремастеров первых двух частей.
Как тебе такое, Геральт из Ривии – какую видеокарту купить для повторного прохождения The Witcher 3
Эовейн Триада
11:15
Да ладно ноут с 3070Ti от 2к где-то, а с 3080 реально дорогие.
NVIDIA избавляется от видеокарт текущего поколения – GeForce RTX 3080 Ti на BestBuy стоит 45 000р
Светлана Шадрина
11:08
Программисты совсем не хотят заниматься оптимизацией или там текстуры 8к и миллиарды физических частиц?
Системные требования ролевого экшена Steelrising: для запуска понадобится RTX 2060
Иоанн Грозный
11:07
Сколько 13900 в р20 набирает?
В сети появился ещё один тест процессора Intel Core i9-13900K
Анатолий Конкин
11:03
"Это всё фигня, гораздо интереснее, что с помощью телескопа "Джеймса Уэбба" уже обнаружили настолько удаленные галактики, с таким красным смещением, что согласно действуещей теории большого взрыва, он...
Космический телескоп Джеймса Уэбба получил первые изображения экзопланеты в далёком космосе
Максим Лихачев
11:02
Так это твоя проблема что ты играешь во всякое говно. По себе людей не суди.
Геймеры возмущены появлением в трилогии BioShock в Steam дополнительного «лончера» от 2K
Eder
10:59
пусть бы цены уже попадали на все эти карты, а то её покупка порой дороже какого ноутбука, пусть с урезанной картой, но с процем, ссд, озу , платой экраном и прочим прочим. Я бы себе взял 6800xt радео...
NVIDIA избавляется от видеокарт текущего поколения – GeForce RTX 3080 Ti на BestBuy стоит 45 000р
Павел Рыбалко
10:56
Ты глупый что-ли? Я тебе по русски написал - есть исключения. Я вижу как делают игры - такое умные люди не сделают. Глупые ошибки, наплевателькое отношение к игроку, самокопирование и куча других проб...
Геймеры возмущены появлением в трилогии BioShock в Steam дополнительного «лончера» от 2K
Даниил Иванов
10:54
Алярм, алярм, ципсошник работающий за обглоданную кость говорит про 15 рублей. Придумайте новую шутку, ваша методичка уже устарела, не смешно.
Газа нет, но вы держитесь - вышла из строя последняя турбина "Северного потока"
Zorro
10:53
Все устраивает. Путин хороший стратег он молчит и делает. Кстати в РФ за него 90%. а Гей Европа маленькая шавка только лает. а сделать нечего не может.
Прощай, немытая Европа – ЕС осталась без Северного потока и не получит нефть из РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем