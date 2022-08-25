реклама
Компания CORSAIR представила новинку XENEON FLEX 45WQHD240 OLED — флагманский гибкий игровой монитор, созданный в тесном сотрудничестве с LG Display. Новинка получила технологию W-OLED, высокое качество изображения, отличные уровни черного и время отклика. Пользователи получат возможность вручную регулировать изгиб 45-дюймовой панели с соотношением сторон 21:9.
Экран XENEON FLEX OLED с диагональю 45 дюймов и разрешением 3440 x 1440 (соотношение сторон 21:9) обеспечивает потрясающее кинематографическое качество изображения, идеально подходящее для игр, работы или просмотра фильмов. Сочетание диагонали экрана и соотношения сторон приводит к тому, что площадь экрана на 20% больше, чем у сверхширокого экрана 49 дюймов с соотношением сторон 32:9, и на 81% больше площади экрана, чем у сверхширокого экрана 34 дюйма с соотношением сторон 21:9. Новинка покрыта специальным антибликовым покрытием и оснащен защитной технологией LG Display Low Blue Light, которая помогает снизить нагрузку на глаза даже при просмотре в течение всего дня.
Благодаря новейшей технологии отображения LG W-OLED пиксели XENEON FLEX OLED обеспечивают максимальную яркость до 1000 нит. Новинка получила коэффициент контрастности 1 350 000:1, время отклика GtG 0,03 мс и частоту обновления до 240 Гц. Монитор XENEON FLEX OLED обладает сложной системой предотвращения выгорания, которая работает как при включении, так и при выключении.
Игровой монитор XENEON FLEX 45WQHD240 OLED будет продемонстрирован в прямом эфире на Gamescom 2022 на этой неделе, а более подробная информация о запуске, доступности и окончательных спецификациях появится чуть позднее.