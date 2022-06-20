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Samsung выпустит UHD мониторы с диагональю 27 и 32 дюйма

Мониторы ViewFinity S8 получат IPS панель с широкими углами обзора
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Компания Samsung объявила о скором выходе ViewFinity S8, монитора с высоким разрешением, предназначенного для создателей контента, графических дизайнеров и многих других. ViewFinity, сочетание слов «View» и «Infinity» — это новое название линейки мониторов Samsung с высоким разрешением, означающее «Ценность бесконечного просмотра», которое демонстрирует стремление Samsung установить новый эталон для мониторов.  

Samsung ViewFinity S8 будет доступен в моделях с диагональю 32 и 27 дюймов. Разрешение UHD сочетается с широкой цветовой гаммой до 98% DCI-P3 и DisplayHDR 600 для большего диапазона. Профессиональная заводская калибровка обеспечит кристальную четкость проецирования до одного миллиарда цветов на панели IPS. Модели достоверно воспроизводят более 2000 цветов, а также недавно добавленные 110 телесных оттенков, которые можно найти в PANTONE SkinTone Guide.  

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Samsung ViewFinity S8 станет первым в мире монитором без бликов, сертифицированным UL и стандартами UL. Новинки получат широкий угол обзора, который позволит пользователям четко видеть изображения под любым углом. ViewFinity S8 получил награду CES 2022 Innovation Award Honoree в категории «Компьютерная периферия и аксессуары» в знак признания постоянных усилий Samsung по предоставлению значительных преимуществ своим клиентам.  

Пользователи смогут подключить монитор с помощью одного кабеля USB Type-C, который обеспечивает передачу сигналов дисплея, передачу данных со скоростью 10 Гбит/с, высокую скорость Интернета через соединение Ethernet и быструю зарядку мощностью до 90 Вт. Конструкция, совместимая со стандартом VESA, позволяет максимально эффективно использовать пространство, позволяя пользователям регулировать, наклонять, поворачивать монитор в идеальное эргономичное положение. ViewFinity S8 получил сертификацию TÜV Rheinland для Intelligent Eye Care, Adaptive Picture для оптимального качества в любых условиях просмотра, а также режим Eye Saver и технологию Flicker Free.  

Новые мониторы Samsung с высоким разрешением ViewFinity S8 будут доступны по всему миру с конца июня 2022 года. Цены на новинки компания Samsung пока не объявила.

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