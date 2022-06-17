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Компания Microsoft обновила официальную страницу панели мониторинга состояния Windows, указав новую известную проблему в Windows. По данным Microsoft, последние накопительные обновления, выпущенные компанией 14 июня, вызывают проблемы с точками доступа Wi-Fi. При подключении к точке доступа компьютеры Windows разрывают соединение с Интернетом.
Проблема затрагивает различные версии Windows, например такие как Windows 11, 10 и даже 7. В настоящее время единственный способ обойти эту ошибку — отключить точку доступа Wi-Fi и найти другой способ подключения к Интернету. После установки обновления KB5014697 устройства Windows могут не использовать функцию точки доступа Wi-Fi. При попытке использовать функцию точки доступа хост-устройство может потерять соединение с Интернетом после подключения клиентского устройства.
Пользователям, которые нуждаются в использовании точки доступа Wi-Fi на своих компьютерах с Windows, могут попробовать откатить неудачное обновление Windows и подождать, пока компания Microsoft выпустит исправление данной проблемы.