MOONDROP выпустила наушники-вкладыши с дизайном снежинок
Сегодня компания MOONDROP представила наушники-вкладыши Moondrop Aria Snow Edition. Новые наушники получили переработанный дизайн, новый металлический корпус фрезерованным на станке с ЧПУ, который получил визуально привлекательный вид в стиле снежинки. Самым большим изменением в MOONDROP Aria Snow Edition является обновление его драйвера, в OG Aria используется 10-мм динамический драйвер с диафрагмой LCP (жидкокристаллический полимер). Компания MOONDROP заменила диафрагму LCP в новинке на высококачественную DLC (алмазоподобный углерод). С этой новой диафрагмой Aria Snow Edition использует ту же структуру корпуса с двумя полостями, что и OG Aria. Новая диафрагма DLC позволяет Aria воспроизводить высококачественный и чистый звук с естественным тембром.
Новинка оснащена металлическими ушными вкладышами, обработанными на станке с ЧПУ, а также впечатляющий дизайн в виде снежинок. Наушники выглядят просто и привлекательно. MOONDROP Aria Snow Edition поставляются с набором высококачественных аксессуаров, включая пружинные наконечники MOONDROP и кабель. Кабель для наушников выполнен из 6N OFC (бескислородная медь) с серебряным покрытием и имеет стандартный 2-контактный разъем 0,78 мм с концевой заделкой на 3,5 мм.
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Наушники Moondrop Aria Snow Edition уже доступны для покупки по цене от 79,99 долларов США.
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