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AGON by AOC анонсировала игровой MiniLED монитор с диагональю 34 дюйма и частотой 170 Гц
Новинка будет доступна для покупки с июля 2022 года по рекомендованной цене в 1429,99 фунтов стерлингов
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Компания AGON by AOC представила AGON PRO AG344UXM, сверхширокий монитор с диагональю 34 дюйма (86,4 см). Новинка получит MiniLED подсветку, частоту обновления 170 Гц, время отклика GtG 1 мс и высокое разрешение UWQHD 3440 x 1440 для повышенной четкости и детализации.  

Монитор AG344UXM расширит линейку высококачественных мониторов AGON PRO для энтузиастов-геймеров. Благодаря мини-светодиодной подсветке AG344UXM имеет 1152 зоны затемнения, которые могут индивидуально загораться или выключаться.  Расширенный динамический диапазон, сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR 1000, значительно повышает воспринимаемую контрастность и создает реалистичное изображение, одновременно отображая солнечный свет и глубокие темные тени без размытия всего изображения. Благодаря панели IPS с точной цветопередачей, новинка получит широкие углы обзора 178°/178°, глубину цвета 10 бит и широкий цветовой охват 99% DCI-P3 и 100% sRGB.

Новинка получит технологию Adaptive-Sync для устранения разрывов и рывков, а сверхширокое соотношение сторон заполняет поле зрения пользователей и выводит погружение на новый уровень.  

Благодаря DisplayPort 1.4 и перспективному подключению HDMI 2.1 монитор AG344UXM можно легко подключить к графическим процессорам последнего поколения или консолям.  AG344UXM оснащен входом USB-C, который поддерживает передачу сигнала дисплея с частотой обновления 170 Гц и 10-битным цветом, одновременно обеспечивая подачу питания по USB мощностью до 90 Вт.   Также новинка получит 4-портовый USB-концентратор с восходящим портом USB-B.    

 

Яркий дизайн AG344UXM повторяет дизайн линейки AGON PRO с 3-сторонней бескаркасной передней стороной и красными акцентами на задней панели. Для расширения возможностей настройки подсветку LightFX RGB на задней панели можно синхронизировать с другими периферийными устройствами с помощью программного обеспечения G-Menu. Прочная металлическая подставка новинки обеспечивает регулировку наклона и поворота в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя.  

Настройки экранного меню AG344UXM можно будет регулировать с помощью проводного пульта дистанционного управления (QuickSwitch), пятипозиционного джойстика на задней панели или вышеупомянутого программного обеспечения G-Menu. Это позволяет пользователям выбирать игровые режимы, переключать настройки, такие как AOC Game Color (насыщенность), Dial Point (наложение перекрестия), счетчик FPS или режим LowBlue.  

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Монитор AGON PRO AG344UXM будет доступен с июля 2022 года по рекомендованной розничной цене 1429,99 фунтов стерлингов.

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