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KIOXIA представила карты памяти microSDXC UHS-I объемом 512 ГБ

Новинка обеспечит непрерывную запись видео в формате 4К продолжительностью до 10 часов 29 минут
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Компания KIOXIA сегодня объявила о выпуске карт памяти microSD большой емкости 512 гигабайт (ГБ) к своей линейке EXCERIA HIGH ENDURANCE. Новинка емкостью 512 ГБ обеспечивает достаточную производительность и выносливость при непрерывной видеозаписи в высоком разрешении 4K с камер наблюдения и другого оборудования.  

В мире продолжается эволюция камер на приборных панелях с добавлением новых функций, таких как запись в высоким разрешении, наблюдение за парковкой, а объем записываемых данных неуклонно растет. Новая карта памяти KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE microSDXC UHS-I емкостью 512 ГБ рассчитана на продолжительное время записи, необходимое для видеорегистраторов, и обеспечивает до 17 000 часов совокупного использования и до 10 часов 29 минут непрерывного видео 4K (3840x2160 пикселей, 100 мегабит в секунду). Новая карта емкостью 512 ГБ со скоростью чтения до 100 мегабайт в секунду (МБ/с) и скоростью записи до 85 МБ/с поддерживает спецификации UHS Speed Class 3 (U3) и Video Speed Class 30 (V30).

Цену и дату продажи новинки компания KIOXIA пока не объявила.

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kioxia карта памяти microsd 512 гб microsdxc uhs-i
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