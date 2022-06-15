Компания KIOXIA сегодня объявила о выпуске карт памяти microSD большой емкости 512 гигабайт (ГБ) к своей линейке EXCERIA HIGH ENDURANCE. Новинка емкостью 512 ГБ обеспечивает достаточную производительность и выносливость при непрерывной видеозаписи в высоком разрешении 4K с камер наблюдения и другого оборудования.

В мире продолжается эволюция камер на приборных панелях с добавлением новых функций, таких как запись в высоким разрешении, наблюдение за парковкой, а объем записываемых данных неуклонно растет. Новая карта памяти KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE microSDXC UHS-I емкостью 512 ГБ рассчитана на продолжительное время записи, необходимое для видеорегистраторов, и обеспечивает до 17 000 часов совокупного использования и до 10 часов 29 минут непрерывного видео 4K (3840x2160 пикселей, 100 мегабит в секунду). Новая карта емкостью 512 ГБ со скоростью чтения до 100 мегабайт в секунду (МБ/с) и скоростью записи до 85 МБ/с поддерживает спецификации UHS Speed Class 3 (U3) и Video Speed Class 30 (V30).

Цену и дату продажи новинки компания KIOXIA пока не объявила.