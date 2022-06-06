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EIZO анонсировала 27-дюймовый безрамочный монитор с разъемом USB Type-C

Поставки новинки FlexScan EV2781 начнутся в июле 2022 года
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Компания EIZO объявила о выпуске FlexScan EV2781 — 27-дюймового безрамочного IPS-монитора с разрешением 2560 x 1440, оснащенного разъемом USB Type-C. Новинка EV2781 дополнит линейку мониторов EIZO FlexScan New Standard для бизнеса, которые выпускаются с размерами от 23,8 до 31,5 дюймов и поддерживают подключение через USB Type-C.  Монитор получит высокое разрешение WQHD (2560 x 1440 пикселей) и 27-дюймовый экран. Соединение USB Type-C позволит пользователям отображать видео, воспроизводить аудио, передавать сигналы USB и подавать до 70 Вт мощности на подключенные устройства, такие как ноутбуки. 

Новинка оснащена функцией Picture-by-Picture (PbyP), которая позволяет одновременно отображать на экране два входа ПК. Эта функция упрощает работу и экономит время во время конференций и совещаний, устраняя необходимость переключения источников входного сигнала. Функция PbyP позволяет легко сравнивать данные, а также обмениваться информацией из нескольких источников на одном экране.

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В рамках приверженности компании EIZO заботе об окружающей среде, монитор EV2781 на 61 % состоит из переработанного пластика. Также монитор надежно упакован с использованием формованной целлюлозы, изготовленной из переработанного картона и газет, а кабели завернуты в бумагу, а не в полиэтиленовые пакеты. FlexScan EV2781 сертифицирован по всемирным стандартам устойчивого развития, включая TCO Certified Generation 9, EPEAT и EnergyStar.  

Монитор получит безрамочный дизайн и будет выпускаться с корпусом черного и белого цвета. На новинку будет действовать 5-и летняя гарантия производителя. В продаже монитор FlexScan EV2781 появится в июле 2022 года. Цену на новинку компания EIZO пока не объявила.  

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монитор usb type-c eizo flexscan ev2781 безрамочный монитор
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