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В мае компания AMD запустила новую технологию FidelityFX Super Resolution (FSR) следующего поколения. Новая и улучшенная версия, получившая название 2.0, использует временное масштабирование, для обеспечения более высокой частоты кадров и улучшения качества изображения по сравнению с исходной версией, используя технологию Nvidia DLSS.
AMD анонсировала несколько игр, таких как Deathloop и Farming Simulator 22, которые получат технологию FSR 2.0. Свежий патч v1.0.12 для игры God of War для ПК от разработчиков Santa Monica Studio, также добавит эту технологию. Santa Monica Studio не сообщила подробности того, какие улучшения производительности и качества изображения игроки увидят в FSR 2.0. Внимательные игроки на ПК могут помнить, что FSR 2.0 уже появлялся в настройках God of War раньше, но это была опечатка разработчиков, в которой была доступна только реализация 1.0.
DLSS является опцией для владельцев видеокарт Nvidia RTX, а это означает, что скоро появятся сравнения двух технологий масштабирования со всех сторон. FSR 2.0 в God of War может использоваться пользователями графики AMD, Nvidia и Intel и даже на портативных устройствах, таких как Steam Deck.
Список игр AMD, которые получат первоначальную поддержку FSR 2.0, включает Microsoft Flight Simulator, Forspoken, Grounded, EVE Online и Delysium.