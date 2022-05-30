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GIGABYTE представила игровой корпус с конструкцией распашной двери

Корпус AORUS C500 GLASS будет поставляться с четырьмя 120-мм ARGB вентиляторами
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Компания GIGABYTE объявила о выпуске игрового компьютерного корпуса формата Mid-Tower — AORUS C500 GLASS. Новинка имеет отличное охлаждение, оптимизированную конструкцию воздушного потока и поддержку материнских плат E-ATX. Корпус поддерживает решения для систем водяного охлаждения длинной до 420 мм, что позволяет добиться экстремального охлаждения и производительности всего корпуса. Также пользователи смогут загрузить программное обеспечение RGB FUSION 2.0, чтобы настроить различные эффекты и цвета RGB-подсветки.  

Корпус AORUS C500 GLASS разработан с крупной сеткой и вентиляционными отверстиями на передней и верхней панелях. Увеличение вентилируемой поверхности обеспечивает больший поток воздуха в корпус, что значительно улучшает рассеивание тепла.

В AORUS C500 GLASS можно установить материнские платы E-ATX, процессорные кулеры высотой до 190 мм, видеокарты длиной 420 мм и блоки питания длиной 220 мм. Также в корпус можно установить до двух 2,5-дюймовых твердотельных накопителей и до двух 3,5-дюймовых жестких. Новинка поставляется с тремя 120-мм вентиляторами ARGB спереди и одним 120-мм вентилятором ARGB сзади. Корпус поддерживает вертикальную или горизонтальную установку видеокарты. AORUS C500 GLASS будет поставляться с двумя комплектами вертикальных держателей, которые могут поддерживать толщину карт 73 мм и 160 мм.  

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Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла толщиной 4 мм. Конструкция распашной двери позволит пользователям устанавливать вентиляторы и радиатор, не снимая переднюю панель, а также удобно вносить любые изменения в оборудование и упростит очистку ПК. Корпус оснащен пылевыми магнитными фильтрами спереди, сверху и снизу, что предотвращает накопление пыли в течение длительного времени и обеспечивает наилучшее охлаждение. Также в корпусе есть встроенный контроллер концентратора ARGB и PWM, который имеет пять 3-контактных разъемов ARGB 5 В и пять разъемов PWM, что позволит пользователям подключать дополнительные полосы RGB и вентиляторы. Корпус будет оснащен двумя портами USB 3.0, портом USB 3.1 Gen-2 Type-C и аудиопортом 3,5 мм.

Цену и дату выхода новинки компания GIGABYTE пока не объявила.

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Теги

gigabyte корпус aorus компьютерный корпус argb игровой корпус aorus c500 glass
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nukemall
10:25
У мобильных устройств производительность именно в графику упирается, что толку с 6/8 ядер и 12/16 потоков процессора если "видеокарта процессор не раскрывает".
Консоль AYANEO Air с процессором Ryzen 5 5560U будет стоить не менее 549 долларов
Дмитрий
10:23
во времена бульдозера тоже орали кукрузные частоты. но именно в тестах по оверклокингу когда он там 7 гигагерц брал
Некоторые модели AMD Ryzen 7000 рассчитаны на работу на частотах до 5.85 ГГц
RangerXP
10:23
При этом образец процессора Raphael, использовавшийся AMD для демонстрации уровня производительности в Blender на прошлой неделе, работал на частоте 5.55 ГГц В Blender? т.е. по всем ядрам 5.55ГГц?!
Некоторые модели AMD Ryzen 7000 рассчитаны на работу на частотах до 5.85 ГГц
Kasyan
10:22
Сама фирма Dell выпускает лютый мусор с убогим охлаждением, единственные кто их покупал это иностранные компании типа Сахалинской энергии и Exxon. Попали мне ноутбуки Dell Latitude температура в работ...
Цены на видеокарты в магазинах РФ снова пошли вниз – GeForce RTX 2060 SUPER скинула 20 000 рублей
nukemall
10:22
FullHD при диагонали экрана 5.5 дюймов нафиг не надо, да и большинство игр в таком разрешении учитывая слабоватую графику тормозить будет, так что получается сугубо рекламная фича.
Консоль AYANEO Air с процессором Ryzen 5 5560U будет стоить не менее 549 долларов
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