Компания GIGABYTE объявила о выпуске игрового компьютерного корпуса формата Mid-Tower — AORUS C500 GLASS. Новинка имеет отличное охлаждение, оптимизированную конструкцию воздушного потока и поддержку материнских плат E-ATX. Корпус поддерживает решения для систем водяного охлаждения длинной до 420 мм, что позволяет добиться экстремального охлаждения и производительности всего корпуса. Также пользователи смогут загрузить программное обеспечение RGB FUSION 2.0, чтобы настроить различные эффекты и цвета RGB-подсветки.

Корпус AORUS C500 GLASS разработан с крупной сеткой и вентиляционными отверстиями на передней и верхней панелях. Увеличение вентилируемой поверхности обеспечивает больший поток воздуха в корпус, что значительно улучшает рассеивание тепла.

В AORUS C500 GLASS можно установить материнские платы E-ATX, процессорные кулеры высотой до 190 мм, видеокарты длиной 420 мм и блоки питания длиной 220 мм. Также в корпус можно установить до двух 2,5-дюймовых твердотельных накопителей и до двух 3,5-дюймовых жестких. Новинка поставляется с тремя 120-мм вентиляторами ARGB спереди и одним 120-мм вентилятором ARGB сзади. Корпус поддерживает вертикальную или горизонтальную установку видеокарты. AORUS C500 GLASS будет поставляться с двумя комплектами вертикальных держателей, которые могут поддерживать толщину карт 73 мм и 160 мм.

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Боковая панель корпуса выполнена из закаленного стекла толщиной 4 мм. Конструкция распашной двери позволит пользователям устанавливать вентиляторы и радиатор, не снимая переднюю панель, а также удобно вносить любые изменения в оборудование и упростит очистку ПК. Корпус оснащен пылевыми магнитными фильтрами спереди, сверху и снизу, что предотвращает накопление пыли в течение длительного времени и обеспечивает наилучшее охлаждение. Также в корпусе есть встроенный контроллер концентратора ARGB и PWM, который имеет пять 3-контактных разъемов ARGB 5 В и пять разъемов PWM, что позволит пользователям подключать дополнительные полосы RGB и вентиляторы. Корпус будет оснащен двумя портами USB 3.0, портом USB 3.1 Gen-2 Type-C и аудиопортом 3,5 мм.

Цену и дату выхода новинки компания GIGABYTE пока не объявила.