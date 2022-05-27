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Cooler Master выпустит изогнутые мониторы серии GM с технологией квантовых точек

Новая серия мониторов GM пополнится моделями с диагональю 27 и 34 дюймов
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Компания Cooler Master объявила о выпуске новой линейки изогнутых мониторов серии GM для работы и развлечений. Монитор GM27-CFX с частотой обновления 240 Гц уже доступен для покупки, а сверхширокая модель GM34-CWQ ARGB поступит в продажу 30 мая 2022 г. 

Монитор GM27-CFX с форматом изгиба 1500R получил разрешение FullHD, которое обеспечивает отличное изображение с охватом 98% цветового спектра DCI-P3. GM27-FQX работает на частоте кадров 240 Гц, время отклика составляет 0,5 мс, а качество изображения с квантовыми точками обеспечивает коэффициент контрастности 3001:1.

Второй модель монитора с форматом изгиба 1500R Cooler Master WQHD GM34-CWQ ARGB, также имеет охват 98% цветового спектра DCI-P3. Монитор получил плавную частоту кадров 144 Гц с временем отклика 0,5 мс и отличается качеством изображения с квантовыми точками, которые обеспечивают коэффициент контрастности 4001:1 для более глубоких черных и ярких белых цветов.  

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Оба монитора имеют режим низкого уровня синего света, который снижает уровень синего света для ночных сеансов, а также оснащены регулируемой по высоте подставкой с возможностью наклона и поворота. Рекомендованная розничная цена на монитор GM27-CFX составляет 369 долларов США, а на сверхширокий монитор GM34-CWQ ARGB 649 долларов США.

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Теги

монитор cooler master монитор 144 гц квантовые исследования квантовые точки монитор 240 гц
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AMD опять внесла поправки к своему же заявлению по TDP: уже до 230W
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