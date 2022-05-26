Компания TerraMaster представила D8-332 - RAID-хранилище профессионального уровня с 8 отсеками, которое вмещает до 160 ТБ данных и имеет скорость передачи до 1600 МБ/с. Новинку можно подключить к другим устройствам Thunderbolt 3 или к пяти другим устройствам D8-332, что упрощает расширение хранилища. D8-332 поддерживает широкий выбор режимов RAID, предлагая гибкие конфигурации хранения в зависимости от потребностей пользователя.

TerraMaster D8-332 оснащен новейшим специализированным чипом RAID и высокоскоростной кэш-памятью, для выполнения всей обработки RAID. Хранилище отлично подходит для видеоредакторов, работающих с многоканальными видеопотоками HD и 4K и 8K в реальном времени. Используя пару интерфейсов Thunderbolt 3 (40 Гбит/с) и аппаратный RAID-контроллер, D8-332 может работать со скоростью передачи 1600 МБ/с в RAID 0 с 8 твердотельными накопителями. Порт Thunderbolt 3 D8-332 также совместим с устройствами последнего поколения с поддержкой Thunderbolt 4.

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D8-332 поддерживает емкость хранения до 160 ТБ (20 ТБ x 8, в RAID 0). Его можно последовательно подключить к другим устройствам хранения данных Thunderbolt 3, поддерживая массивное хранилище объемом до 800 ТБ. D8-332 поддерживает несколько режимов RAID, включая RAID 0, RAID 1, RAID 5 и RAID 10, а также режимы дискового массива JBOD.Новинка компактна для своего класса и имеет размеры 334 x 135 x 295 мм. D8-332 оснащен прочной ручкой для удобной транспортировки. Также хранилище получило интеллектуальные вентиляторы с регулируемой температурой, которые обеспечивают эффективное охлаждение всех накопителей.

Хранилище TerraMaster D8-332 будет доступно для покупки уже в этом месяце. Рекомендованная розничная цена новинки составит 1299,99 долларов США.