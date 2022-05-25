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Antec выпустила открытый игровой корпус формата Full-Tower

Корпус Cannon Elite уже доступен для покупки по цене от 495 евро
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Компания Antec представила игровой корпус Cannon Elite формата Full-Tower.  Новинка представляет собой открытый игровой корпус из алюминиевого сплава, совместимый с компонентами ПК высокого класса. Полноразмерный корпус имеет размеры 604 x 261 x 481 мм (ГxШxВ).  

В корпусе Cannon Elite предусмотрено место для двух отдельных контуров жидкостного охлаждения, которые можно установить одновременно. Такая компоновка обеспечивает сверхвысокий стандарт охлаждения графического процессора и центрального процессора. 

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Новинка имеет хорошо обработанные края панелей, которые полностью изготовлены из алюминиевого сплава и обработаны на станках с ЧПУ. В корпус можно установить до 3-х 360-мм радиаторов, блок питания длиной до 270 мм. Cannon Elite поддерживает материнские платы формата e-ATX, ATX, micro-ATX и Mini-ITX.  

В новинке достаточно места для установки трех 120-мм вентиляторов спереди, шести 120-мм вентиляторов сбоку, а также трех 120/140-мм вентиляторов сзади корпуса. Чтобы сохранить аккуратный внешний вид, пространство для укладки кабелей хорошо продумано в центре и внизу корпуса. Графический процессор можно установить как спереди, так и сбоку.

В комплект поставки входят кронштейны для одного 2,5-дюймового твердотельного накопителя и одного 3,5-дюймового жесткого диска, а также переходной кабель PCI-E 4.0 для видеокарты. Рекомендуемая розничная цена с учетом НДС на новинку составит 495 евро.

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Теги

корпус antec игровой корпус cannon elite full-tower открытый корпус
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