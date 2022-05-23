Компания ASUS предоставила более подробную информацию о материнской плате ROG Crosshair X670E Extreme, которая станет одной из ее моделей более высокого уровня. ASUS указала на новые функции, которые появятся в ROG Crosshair X670E Extreme.

Новинка получит пару слотов PCIe 5.0 x16, в которых каждый слот будет иметь восемь линий. Плата будет поддерживать до пяти твердотельных накопителей M.2 NVMe, четыре из которых поддерживают PCIe 5.0. ASUS обещает поддержку USB4, разъем USB 3.2 Gen 2x2 с Quick Charge 4+, а также поддержку зарядки мощностью до 60 Вт для корпусов с передним портом USB-C. В верхней части заднего ввода-вывода находится светодиодный дисплей AniMe Matrix, который может быть настроен пользователем.

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ROG Crosshair X670E Extreme получит 20+2 фазную схему питания, рассчитанную на 110 А, которой должно хватить для будущих процессоров AMD с TDP 170 Вт. Плата будет иметь светодиодный дисплей отладки Q-Code и светодиодную матрицу диагностики Q-LED. Помимо светодиодов, ASUS также установила на плату несколько разъемов ARGB.

Локальная сеть и Интернет будет реализована в новинке с помощью Ethernet-контроллера Marvell AQtion 10 Гбит/с, Ethernet-контроллера Intel 2,5 Гбит/с и WiFi 6E. ASUS также обновила свое аудиорешение SupremeFX, установив четырехканальный ЦАП ESS ES9218PQ. Плата получит шесть портов SATA под прямым углом, слот PCIe x4, набор переключателей и кнопок в нижней части платы, которые обычно связаны с разгоном, а также кнопку питания и сброса CMOS в верхней части платы.