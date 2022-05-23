Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ASUS продемонстрировала материнскую плату ROG Crosshair X670E Extreme

Стали известны некоторые характеристики будущей материнской платы ASUS
[ ] для раздела Блоги
+
3 вида RTX 3050 заметно дешевле 40 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Компания ASUS предоставила более подробную информацию о материнской плате ROG Crosshair X670E Extreme, которая станет одной из ее моделей более высокого уровня. ASUS указала на новые функции, которые появятся в ROG Crosshair X670E Extreme.  

Новинка получит пару слотов PCIe 5.0 x16, в которых каждый слот будет иметь восемь линий. Плата будет поддерживать до пяти твердотельных накопителей M.2 NVMe, четыре из которых поддерживают PCIe 5.0. ASUS обещает поддержку USB4, разъем USB 3.2 Gen 2x2 с Quick Charge 4+, а также поддержку зарядки мощностью до 60 Вт для корпусов с передним портом USB-C. В верхней части заднего ввода-вывода находится светодиодный дисплей AniMe Matrix, который может быть настроен пользователем.

реклама

ROG Crosshair X670E Extreme получит 20+2 фазную схему питания, рассчитанную на 110 А, которой должно хватить для будущих процессоров AMD с TDP 170 Вт. Плата будет иметь светодиодный дисплей отладки Q-Code и светодиодную матрицу диагностики Q-LED. Помимо светодиодов, ASUS также установила на плату несколько разъемов ARGB.  

Локальная сеть и Интернет будет реализована в новинке с помощью Ethernet-контроллера Marvell AQtion 10 Гбит/с, Ethernet-контроллера Intel 2,5 Гбит/с и WiFi 6E. ASUS также обновила свое аудиорешение SupremeFX, установив четырехканальный ЦАП ESS ES9218PQ. Плата получит шесть портов SATA под прямым углом, слот PCIe x4, набор переключателей и кнопок в нижней части платы, которые обычно связаны с разгоном, а также кнопку питания и сброса CMOS в верхней части платы.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

asus материнская плата am5 rog crosshair rog crosshair x670e extreme
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED M7600Q
6
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400
17
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
106
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
18
Главные игры мая 2022 года
19
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
18

Интересные материалы

Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
12 мая 2022 106
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
18 мая 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA перенесёт сроки выхода видеокарт GeForce RTX 4000 из-за падения спроса и снижения цен – MLID
128
Видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti скинула 30% за 3 недели
16
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
130
Рассматриваем, из чего можно собрать ПК за 80-85 тысяч рублей в мае 2022 года
32
AMD увеличила производительность видеокарт Radeon RX 6000 до 24% - тесты в реальных играх от TSpot
7
State of Decay 2 привлекла внимание более десяти миллионов игроков.
3
Radeon RX 6300M оказалась на одном уровне с GeForce MX450 в тесте Geekbench 5
+
На фоне приближения PoS продолжается снижение цен на видеокарты
28
Новый драйвер AMD Preview May 2022 дает немалый прирост по производительности
7
Подробности о процессорах Ryzen 7000 — быстрее более чем на 15 %, увеличенный L2-кэш, графика RDNA 2
48
Покупка видеокарты после майнинга на Авито - разбираемся, на что обращать внимание
13
Выход первого дополнения для стратегии The Riftbreaker отложили до июля
+
EA удалит режим Прорыв в Battlefield 2042 на 128 человек на всех платформах
4
Процессор Ryzen 9 7950Х сможет разгоняться до 5.4 ГГц и получит функцию автоматического буста ОЗУ
13
Авторы Atomic Heart подсчитали, сколько сотен тысяч человеко-часов уже потратили на создание проекта
9
Сколько будет стоить Биткоин в 2030 году и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews
5
AMD, вероятно, покажет первые материнские платы AM5 X670 и B650 на выставке Computex 2022
+
В США RX 6900 XT продают на $200 ниже рекомендованной цены
11
Серый импорт в законе - в Госдуму внесён законопроект о снятии наказания за параллельный импорт
26
Вампирский боевик V Rising ожидаемо стартовал с первого места в недельном чарте продаж Steam
5

Популярные статьи

ТОП-10 ошибок при выборе и приобретении комплектующих для игрового ПК
64
Сравниваем цены на комплектующие в РФ и РБ и ищем разницу
53
Выбираем материнскую плату LGA1700 под 12-поколение процессоров Intel
52
Тестирование скорости запуска системы с видеокартами от AMD и NVIDIA
25
10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
14
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
10
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть четвертая заключительная
+
Морбиус - ты темный демон ночи, Луна скрывает облик твой
12
Перспективы охлаждения чипов и как нанотрубки Si-28 в этом могут помочь
5
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+

Сейчас обсуждают

Василий Сорокин
14:40
При этом на алике практически по этому курсу все можно покупать и где тут нет связи с реальностью? Вначале доллар начал взлетать из-за того что население думая что начнутся проблемы побежал как всегда...
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
century84
14:40
В Чечне в начале было восстановление конституционного порядка, а во вторую компания контр-террористическая операция. Никакого СВО там не было.
Байден пригрозил Китаю "военным ответом" при угрозе Тайваню
Infinity78
14:39
сомневаюсь, что получу удовольствие от 50+ содержанки)
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
century84
14:38
Знать бы где ещё этот диковинный народ живёт, москали.
Байден пригрозил Китаю "военным ответом" при угрозе Тайваню
taurus88
14:37
поверь, жена из неё выйдет нормальная, у неё просто сильный недочпок. любой женщине нужно внимание и немного ласки. и взамен ты получишь столько любви, что утонуть сможешь.
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
АNDREЙ ²º¹¹
14:36
сейчас я вам покажу откуда путин напал на украину ради курса рубля)) аутист - газ и нефть стали расти еще в прошлом году
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
Serezhka
14:36
Под 600к вместе с женой? Ммм, круто. И под 60к в месяц тратишь на еду? И как ты думаешь, много ли людей зарабатывают столько? И многие ли тратят под 60к только на еду? И что вы там такое едите, омаров...
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
Adam Smith
14:36
главное что работаешь)))) а то ведь большинство https://t.me/c/1415326450/13669 вот лично мое мнение почему раша в гамне живет, потому что вкалывать процентов 90 не хотят, тупо хрен кладут на работу. ...
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
Игорь Хайруллин
14:35
Верно. Они - деньги - собственно, для того и нужны, чтобы обеспечивать обмен товаров. Без товаров и деньги не нужны. Если денег много, то, в принципе, всегда можно сделать деноминацию. Я лично ЗА дено...
Глава ЕЦБ заявила, что криптовалюты ничем не обеспечены и необходимо их регулирование
taurus88
14:34
предположение. ты много времени проводишь в бессмысленных спорах на ненужные твоему полу темы, пытаясь доказать незнакомым тебе людям их неправоту. тебе для этого даже не лень сходить в магаз и сфотка...
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем