Компания Noblechairs объявила о выпуске NobleChairs HERO — это официальное лицензированное игровое кресло The Elder Scrolls V: Skyrim 10th Anniversary Edition. Новинка получила характерные элементы игры и ориентирована для фанатов и любителей Skyrim. Кресло получило основу из черной премиум кожи, печать Акатоша на подголовнике и изысканный вышитый логотип 10th Anniversary на задней части кресла.

Компания NobleChairs является известным немецким брэндом, который получил большое количество положительных отзывов от своих клиентов, а также завоевал множество международных наград за свою продукцию. Новинка получила следующие функции: регулировку спинки с внутренним механизмом поддержки поясницы, механизм качания и подлокотники 4D. Благодаря этим функциям, пользователи смогут легко и быстро настроить эргономичное и удобное кресло под себя.

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Новое кресло NobleChairs HERO The Elder Scrolls V: Skyrim 10th Anniversary Edition уже доступна для предварительного заказа по цене в 499,99 долларов США.