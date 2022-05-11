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Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

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Компания Genesis представила два новых коврика для мыши серии Carbon. Genesis Carbon 400M — это коврик для игровой мыши размером 350 x 250 мм и толщиной 3 мм. Водостойкий материал сочетает в себе характеристики скоростных и управляющих поверхностей. Он обеспечивает быструю реакцию для резких движений, а специальная комбинация волокон обеспечивает более быстрое реагирование мыши. Коврик совместим со всеми типами мышей, а его резиновый нижний противоскользящий слой повышает устойчивость на всех типах поверхностей. Прошитые края делают коврик очень устойчивым к повреждениям.

Carbon 400XXL — это игровой коврик для пользователей, которым нужно больше места. Его размер составляет 800 х 300 мм. Как и первая модель, коврик Carbon XXL может похвастаться водостойкой поверхностью, совместимостью с оптическими и лазерными моделями мышей, а также противоскользящим резиновым нижним покрытием.

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Коврики Genesis Carbon 400M и 400XXL уже доступны для покупки по цене в 6,99 и 14,99 долларов США соответственно.