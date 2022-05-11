Компания Razer сегодня представила Viper V2 Pro - беспроводную игровую мышь, разработанную с учетом отзывов профессионалов киберспорта. Новинка компании Razer установила новую планку для конкурентов, благодаря новейшим переключателям, увеличенному времени автономной работы и оптическому датчику Focus Pro 30K.

Новинка оснащена новыми переключателями Razer Optical Mouse Switch Gen-3, которые полностью исключают проблемы с двойным нажатием и обеспечивают низкие задержки от нажатий. Жизненный цикл новых переключателей составит до 90 миллионов нажатий.

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Беспроводная мышь заряжается через разъем USB-C и имеет кнопку управления DPI в нижней части корпуса мыши, благодаря которой можно управлять чувствительностью на лету, без установки специального приложения.

В комплект поставки Viper V2 Pro входят дополнительные ленты для захвата, зарядный кабель Razer Speedflex, удлинитель USB-ключа HyperSpeed 2,4 ГГц и сама мышь. Новинка уже доступна для покупки в черном и белом цветах по цене в 149,99 долларов США.