TeamGroup анонсировала 2,5 дюймовые твердотельные накопители T-FORCE VULCAN Z SATA
Компания TEAMGROUP анонсировала выпуск нового поколения твердотельных накопителей T-FORCE VULCAN Z SATA, обеспечивающих более быструю работу и плавный игровой процесс.
Накопители T-FORCE VULCAN Z SATA будут оснащены микросхемами флэш-памяти 3D TLC. Благодаря им, накопители получат скорость чтения/записи до 550 МБ/с и 500 МБ/с соответственно. Производительность передачи данных у новинок станет в четыре раза выше, чем у традиционных жестких дисков. VULCAN Z SSD получат встроенную функцию автоматического исправления ошибок (ECC), которая значительно повысит точность хранения пользовательских данных. Новинки полностью поддерживают команды оптимизации Windows TRIM и технологию мониторинга работоспособности SMART. Вместе эти функции оптимизируют чтение и запись накопителя, чтобы продлить его срок службы.
Новинки будут выпускаться объемом от 240 ГБ до 2 ТБ. Твердотельный накопитель T-FORCE VULCAN Z от TEAMGROUP будет доступен по всему миру с середины мая 2022 года. Цена на новинки пока не объявлены.
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