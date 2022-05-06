Компания Thermalright представила AXP90-X53 Full Black – универсальный воздушный процессорный кулер премиум-класса в черном цвете. Новинка высотой в 53 мм в собранном виде, позволяет использовать её в SFF/низкопрофильных системах. Основание AXP90-X53 выполнено из зеркально-никелированной меди с четырьмя тепловыми трубками. Трубки сделаны из никелированной меди толщиной 6 мм, которые отлично отводят тепловыделение процессора на алюминиевый радиатор из 54 ребер.

Новинка Thermalright AXP90-X53 охлаждается вентилятором с диаметром 92-мм и толщиной 15 мм. Вентилятор получил 4-контактный вход ШИМ и оснащен двойными шарикоподшипниками. Максимальная скорость вращения вентилятора достигает 2700 об/мин, а уровень шума 22,4 dBA. Новинка поддерживает следующие процессорные сокеты: LGA1700, LGA1200 и AM4. Размеры новинки с установленным вентилятором составляют 94,5 мм x 95 мм x 53 мм (ШxГxВ), а вес 540 г.

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Цену и дату выхода универсального процессорного кулера AXP90-X53 компания Thermalright пока не объявила.