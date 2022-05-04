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Shuttle представила мини-ПК DH32U и DH32U5 с четырьмя разъемами HDMI

Новинки DH32U и DH32U5 уже доступны для покупки по цене в 361 и 634 евро соответственно
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Компания Shuttle представила две модели мини-ПК на базе процессоров Intel Core 11-го поколения: DH32U и DH32U5. Новинки поставляются с встроенным процессором, и их нужно только оснастить дисками и оперативной памятью. В новинки можно установить до 64 ГБ оперативной памяти, NVMe SSD и 2,5-дюймовый диск. Мини-ПК размером всего 19 × 16,5 × 4,3 см (ГxШxВ) имеют множество портов и могут быть расширены с помощью аксессуаров из линейки Shuttle. Спереди и сзади разбросаны 4× HDMI 2.0b, 4× USB 3.2 Gen2 (10 Гбит), 4× USB 3.2 Gen1 (5 Гбит), аудио порты, 2× COM, 2× Gigabit Ethernet, картридер. Обе модели DH32 могут быть оснащены модулем WLAN или модемом 4G в формате M.2 для беспроводной передачи данных. 

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Основные различия между двумя версиями заключаются в процессоре и интегрированном в него графическом движке Intel. DH32U5 оснащен процессором Intel Core i5-1135G7 и графикой Intel Iris Xe. Модель DH32U оснащена процессором Intel Pentium Gold 7505 и графикой Intel UHD Graphics.  Рекомендуемая розничная цена на мини-ПК DH32U составляет 361,00 евро, а на модель DH32U5 634,00 евро (без учета НДС).


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Теги

компьютер мини-пк shuttle dh32u dh32u5
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