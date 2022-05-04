Сегодня компания Seagate выпустила три коллекционных внешних жестких диска, которые вдохновлены вселенной «Звездных войн». Новые внешние жесткие диски Special Edition FireCuda, присоединятся к семейству накопителей Star Wars Beskar Ingot и станут доступны в трех уникальных стилях: с изображениями легендарного охотника за головами Бобы Фетта, радостным Грогу и благородным мандалорцем. Новинки оснащены настраиваемой светодиодной RGB-подсветкой. Каждый дизайн накопителя имеет стандартную подсветку персонажа по умолчанию: ярко-красный для Бобы Фетта, сияющий синий для Грогу и яркий синий для мандалорца.
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Новинки получили емкость в 2 ТБ и работают с ПК, Mac, PlayStation и Xbox. Накопители разработаны с подключением через USB 3.2 Gen 1, для универсальной совместимости и высокой скорости передачи данных.
Внешние жесткие диски Special Edition FireCuda доступны для покупки уже с сегодняшнего дня, по цене в 109,99 долларов за штуку. На все накопители будет действовать 5-я гарантия компании Seagate.