Новинки поддерживают установку материнских плат и видеокарт под углом 90 градусов

реклама

Сегодня компания Geometric Future объявила о выходе корпусов Mid-Tower серии Model 6. Новинки получили корпус из стали толщиной 0,8 мм и двойную боковую крышку из закаленного стекла толщиной 4 мм. В новые корпуса можно установить видеокарту и материнскую плату под углом в 90 градусов. Внутри корпусов достаточно места для установки 2-х радиаторов диаметром 360 и 280 мм и блоков питания размером до 180 мм в специальном отсеке.

Новинки поддерживают установку материнских плат форм-фактора E-ATX и видеокарт длиной до 350 мм. При установке вертикальной опоры для графического процессора, максимально допустимая длина видеокарты составит 360 мм. Верхняя панель корпусов вместила в себя два разъема USB 3.0, аудиовходы 3,5мм для наушников и микрофона, кнопку перезагрузки, а также получила индикаторы состояния и питания ПК. В Model 6 можно установить до четырех жестких дисков, а также разместить вентиляторы охлаждения в семи различных позициях.

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Новую серию Future Model 6 компании Geometric уже можно приобрести в нескольких вариантах дизайна: Cezanne Black/White, Raphael, Dali, Bohemia и Van Gogh. Рекомендуемая цена производителя на новинки составляет 139 евро.