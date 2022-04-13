Sabrent представила безлотковую док-станцию DS-UCTB
Компания Sabrent анонсировала док-станцию DS-UCTB с 10 отсеками для 3,5-дюймовых жестких дисков SATA (USB 3.2 Type-C и Type-A) (DS-UCTB). DS-UCTB позволяет получить доступ к 3,5 жестким дискам, не утруждая себя сложной сборкой корпусов. Вставив 3,5-дюймовый жесткий диск SATA непосредственно в эту док-станцию, можно быстро получить доступ к содержимому диска и передавать файлы. Данные передаются быстро и легко через USB 3.2 со скоростью до 10 Гбит/с.
Основные доступные функции DS-UCTB:
- Порт USB 3.2 Gen2 Type-C поддерживает скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
- 10 отсеков без лотка для 3,5-дюймовых жестких дисков SATA 6 Гбит/с.
- Высококачественный алюминий для оптимального рассеивания тепла и структурной целостности.
- Горячая замена с 10 независимыми переключателями питания ВКЛ/ВЫКЛ.
- Блокирующий ключ для предотвращения случайного открытия отсека, конструкция без лотка.
- Два 120-мм вентилятора для дополнительного охлаждения.
- Встроенный слот безопасности Kensington.
- Главный выключатель питания ВКЛ/ВЫКЛ.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Эта станция с несколькими отсеками НЕ имеет встроенной функции RAID. Однако возможны программные конфигурации RAID.
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Комплектация:
- Док-станция на 10 отсеков
- Кабель USB-C — USB-A
- Кабель USB-C — USB-C
- Ключ блокировки
- Шнур питания
- Руководство пользователя
- HDD не входят в комплект поставки
Рекомендованная производителем розничная цена на Sabrent DS-UCTB составит 599,99 долларов США.
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