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GELID анонсировала корпусной вентилятор Zodiac 120 мм

Новинка получила гидродинамический подшипник и RGB-подсветку
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Новый 120-мм корпусной вентилятор, разработанный GELID Solutions, оснащен сложной светодиодной RGB-подсветкой и улучшенным охлаждением. ZODIAC является продуктом линейки GELID Solutions GAMER. Новинка представляет собой гармоничное сочетание передовых технологий и яркого дизайна. Кулер может похвастаться 12 светодиодами ARGB для стильного освещения. ZODIAC оснащен гидродинамическим подшипником для повышения надежности и оптимизированной крыльчаткой для улучшенного воздушного потока. Яркая RGB-подсветка, прочная конструкция и низкий уровень шума делают его достойным выбором для охлаждения корпуса. 

«Прочная и надежная конструкция, яркая RGB-подсветка и низкий уровень шума — все это делает ZODIAC идеальным выбором для игрового ПК. Просто попробуйте и посмотрите, как он работает!» — сказал Гебхард Шеррер, директор по продажам компании GELID Solutions Ltd. 

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Zodiac соответствует требованиям RoHS и WEEE и будет иметь 3-летнюю гарантию. Рекомендованная производителем розничная цена на вентилятор ZODIAC компании GELID составит 10 долларов США.

 

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вентилятор кулер gelid rgb 120мм zodiac корпусный вентилятор
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