IOGEAR представила механическую игровую клавиатуру HVER STEALTH
Компания IOGEAR сообщила о добавлении новой клавиатуры HVER STEALTH в линейку игровых и киберспортивных продуктов Kaliber Gaming.
Новинка является механической клавиатурой с RGB-подсветкой. 110 клавиш находятся над лицевой алюминиевой панелью, благодаря этому рабочий процесс более комфортный. Кроме этого, клавиши без труда читаются и имеют поверхность, которая выдержит множество часов работы не стираясь. Клавиатура HVER STEALTH оснащена коричневыми механическими переключателями, которые обеспечивают тактильный щелчок при нажатии. Основание клавиатуры утяжелено. В сочетании с резиновыми ножками обеспечивается надежная фиксация устройства и его защита от скольжения по столу.
В клавиатуре HVER STEALTH имеются следующие функции:
- Боковая подсветка
- Программируемая RGB-подсветка для каждой клавиши
- Программируемые клавиши для макросов, ярлыков и т. д.
- Интуитивно понятное программное обеспечение для индивидуальной настройки подсветки и функций клавиатуры
- Полное переключение N-Key
- Блокировка клавиш Windows, предотвращающая случайное появление всплывающих окон во время игры
- Сменные клавиши WASD и клавиши со стрелками для игроков MMO и левшей
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Рекомендуемая цена производителя на клавиатуру HVER STEALTH составит 49,99 долларов США.
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