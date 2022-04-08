Компания IOGEAR сообщила о добавлении новой клавиатуры HVER STEALTH в линейку игровых и киберспортивных продуктов Kaliber Gaming.

Новинка является механической клавиатурой с RGB-подсветкой. 110 клавиш находятся над лицевой алюминиевой панелью, благодаря этому рабочий процесс более комфортный. Кроме этого, клавиши без труда читаются и имеют поверхность, которая выдержит множество часов работы не стираясь. Клавиатура HVER STEALTH оснащена коричневыми механическими переключателями, которые обеспечивают тактильный щелчок при нажатии. Основание клавиатуры утяжелено. В сочетании с резиновыми ножками обеспечивается надежная фиксация устройства и его защита от скольжения по столу.

В клавиатуре HVER STEALTH имеются следующие функции:

Боковая подсветка

Программируемая RGB-подсветка для каждой клавиши

Программируемые клавиши для макросов, ярлыков и т. д.

Интуитивно понятное программное обеспечение для индивидуальной настройки подсветки и функций клавиатуры

Полное переключение N-Key

Блокировка клавиш Windows, предотвращающая случайное появление всплывающих окон во время игры

Сменные клавиши WASD и клавиши со стрелками для игроков MMO и левшей

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Рекомендуемая цена производителя на клавиатуру HVER STEALTH составит 49,99 долларов США.