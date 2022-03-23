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Материнские платы MSI серий 500, 400 и 300 получат поддержку процессоров AMD Ryzen серии 5000/4000
Обновление BIOS AGESA 1.2.0.6c обеспечит поддержку процессора AMD Ryzen 7 5800X3D, а также повышение его производительности
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Компания AMD недавно объявила о выпуске новейших процессоров Zen 3 и Zen 2, которые очень скоро появятся на рынке для пользователей DIY, в том числе процессор AMD Ryzen 7 5800X3D с революционной технологией AMD 3D V-Cache. Основные модели процессоров AMD: Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5500, Ryzen 5 4600G, Ryzen 5 4500 и Ryzen 3 4100 предназначены для разных уровней сборки системы.

Компания MSI стремится предоставить геймерам и простым пользователям лучшие впечатления от своих продуктов, поэтому обновление BIOS всегда полезны для большинства пользователей. Новейшая версия BIOS AMD AGESA COMBO PI V2 1.2.0.6c была выпущена для некоторых материнских плат MSI серий 500 и 400. Целью обновления AGESA 1.2.0.6c является не только лучшая совместимость, но и улучшение производительности процессора AMD Ryzen 7 5800X3D. Более старые материнские платы серии 300, получат обновление BIOS AGESA COMBO PI V2 1.2.0.6c к концу апреля 2022 года. Немного дополнительной информации можно узнать из таблицы ниже.

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#msi #обновление #биос #amd ryzen 7 5800x3d #bios agesa 1.2.0.6c
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Антон Васильев
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AlexZ Rus
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Lurker-beta
10:33
humankind тоже на максималках даже 40фпс не вытягивает. Больше вроде ничего из стоящего не выходило в последнее время. а ну siatant worlds... но там 8к и 3080ti наверно потянет без проблем.
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Антон Васильев
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Игорь Быков
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Lurker-beta
10:31
1. ЕЩЁ дороже. 2. Вы выбрали софт, который не может загрузить цп и на основании этого утверждаете что ЦП слабый? а феррари у вас тоже как жигули ездит? всё равно же скопрость правилами ограничивается...
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Антон Васильев
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Антон Васильев
10:28
Ты будешь удивлен, но процесс поломок и износа оборудования относительно постоянный. Его даже довольно точно планируют.
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Lurker-beta
10:28
1.1 это тоже до 2-х раз.
NVIDIA GeForce RTX 4090 может оказаться до двух раз быстрее GeForce RTX 3090
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