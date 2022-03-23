Обновление BIOS AGESA 1.2.0.6c обеспечит поддержку процессора AMD Ryzen 7 5800X3D, а также повышение его производительности

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Компания AMD недавно объявила о выпуске новейших процессоров Zen 3 и Zen 2, которые очень скоро появятся на рынке для пользователей DIY, в том числе процессор AMD Ryzen 7 5800X3D с революционной технологией AMD 3D V-Cache. Основные модели процессоров AMD: Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5500, Ryzen 5 4600G, Ryzen 5 4500 и Ryzen 3 4100 предназначены для разных уровней сборки системы.

Компания MSI стремится предоставить геймерам и простым пользователям лучшие впечатления от своих продуктов, поэтому обновление BIOS всегда полезны для большинства пользователей. Новейшая версия BIOS AMD AGESA COMBO PI V2 1.2.0.6c была выпущена для некоторых материнских плат MSI серий 500 и 400. Целью обновления AGESA 1.2.0.6c является не только лучшая совместимость, но и улучшение производительности процессора AMD Ryzen 7 5800X3D. Более старые материнские платы серии 300, получат обновление BIOS AGESA COMBO PI V2 1.2.0.6c к концу апреля 2022 года. Немного дополнительной информации можно узнать из таблицы ниже.

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