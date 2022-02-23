Компания Noblechairs сегодня представила тематически оформленную версию игрового кресла HERO - ELDEN RING Edition. Всего за несколько дней до выхода во всем мире долгожданного фэнтезийного спектакля ELDEN RING от разработчика игр FromSoftware и издателя BANDAI NAMCO Entertainment, компания Noblechairs открыла предзаказы на игровое кресло с оригинальным изображением. Кресло имеет уникальный дизайн в чёрно-золотой цветовой гамме, в его оформлении используются некоторые элементы из игры.

Классический и элегантный внешний вид HERO - ELDEN RING Edition выделяется золотыми акцентами, декоративной вышивкой. В дополнение к оригинальным надписям с обеих сторон, центральная вышивка на спинке с большим количеством деталей содержит элементы, которые можно обнаружить в ELDEN RING.

Подлокотники 4D, регулируемая спинка и механизм качания делают игровые кресла HERO - ELDEN RING Edition. Кресло полностью эргономично и имеет дополнительную опору для поясницы.

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Игровое кресло Noblechairs HERO — ELDEN RING Edition будет доступно в интернет-магазине Noblechairs и у многих других продавцов по всему миру по цене 539,90 долларов США, при предварительном заказе.