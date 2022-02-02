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KS Distribution представила модель беспроводных наушников Lypertek PurePlay Z5 с технологией гибридного активного шумоподавления. Компания Lypertek, обладающая богатым опытом выпуска отмеченных наградами беспроводных продуктов, применила свой обширный при разработке PurePlay Z5 — своих первых беспроводных наушников ANC. Lypertek также разработала приложение PureControl ANC - раскрывающее весь потенциал нового продукта.
10-миллиметровые динамические драйверы выдают отличный звук: глубокие басы, которые становятся низкими при контролируемой настройке. Высокие и средние частоты звучат чётко и выразительно. Приложение PureControl ANC позволяет пользователю сделать индивидуальную настройку по своему вкусу. Также можно использовать помощника по настройке, чтобы быстро и без суеты приступить к работе с PurePlay Z5.
Наушники PurePlay Z5 были разработаны с учетом исключительного комфорта и стабильности при ношении, и для дальнейшего повышения этого особое внимание было уделено выбору ушных вкладышей — жизненно важного аксессуара, который слишком часто упускают из виду. В ушных вкладышах PurePower используется толстый силикон и конструкция с узким отверстием, для обеспечения сфокусированного и мощного звука.
Наушники PureSpace изготовлены из тонкого силикона и имеют широкое отверстие для объёмного и открытого звучания.
Основные характеристики Lypertek PurePlay Z5:
- Драйвер: 10 мм
- Батарея: до 7 + 28 часов работы
- Аудиокодеки: aptX/aptX Adaptive/AAC/SBC
- Микрофон: cVc 8.0
- Чипсет: Qualcomm QCC3046/Bluetooth 5.2
- Рейтинг водонепроницаемости: IPX5
Новинка доступна для покупки в Lypertek, Amazon и Hifiheadphones с 2 февраля 2022 года по цене 129 долларов США.