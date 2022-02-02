Наушники изготовлены из тонкого силикона и обладают мощным и объёмным звуком

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KS Distribution представила модель беспроводных наушников Lypertek PurePlay Z5 с технологией гибридного активного шумоподавления. Компания Lypertek, обладающая богатым опытом выпуска отмеченных наградами беспроводных продуктов, применила свой обширный при разработке PurePlay Z5 — своих первых беспроводных наушников ANC. Lypertek также разработала приложение PureControl ANC - раскрывающее весь потенциал нового продукта.

10-миллиметровые динамические драйверы выдают отличный звук: глубокие басы, которые становятся низкими при контролируемой настройке. Высокие и средние частоты звучат чётко и выразительно. Приложение PureControl ANC позволяет пользователю сделать индивидуальную настройку по своему вкусу. Также можно использовать помощника по настройке, чтобы быстро и без суеты приступить к работе с PurePlay Z5.

Наушники PurePlay Z5 были разработаны с учетом исключительного комфорта и стабильности при ношении, и для дальнейшего повышения этого особое внимание было уделено выбору ушных вкладышей — жизненно важного аксессуара, который слишком часто упускают из виду. В ушных вкладышах PurePower используется толстый силикон и конструкция с узким отверстием, для обеспечения сфокусированного и мощного звука.

Наушники PureSpace изготовлены из тонкого силикона и имеют широкое отверстие для объёмного и открытого звучания.

Основные характеристики Lypertek PurePlay Z5:

Драйвер: 10 мм

Батарея: до 7 + 28 часов работы

Аудиокодеки: aptX/aptX Adaptive/AAC/SBC

Микрофон: cVc 8.0

Чипсет: Qualcomm QCC3046/Bluetooth 5.2

Рейтинг водонепроницаемости: IPX5

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Новинка доступна для покупки в Lypertek, Amazon и Hifiheadphones с 2 февраля 2022 года по цене 129 долларов США.