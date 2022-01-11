DS10 привлекает внимание своим дизайном и подсветкой RGB

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Ноутбуки становятся все тоньше и теряют необходимый проводное подключение ввода-вывода периферийных устройств, поэтому появляются «стыковочные станции» — устройства, которые обеспечивают множество видов проводных подключений, подключаясь через одно высокоскоростное соединение с ноутбуком. Устройство Cougar DS10 отличается интересным дизайном с подсветкой сверху. В отличие от некоторых других док-станций, которые используют поток Thunderbolt 40 Гбит/с, DS10 использует USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с) со сквозным подключением DisplayPort, который поддерживает до 4K при 60 Гц.

Cougar DS10 включает три порта USB 3.x Gen 1 (5 Гбит/с), один USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), стереозвук с одним 4-контактным разъемом для гарнитуры, слот microSD, интерфейс Ethernet 1 Гбит/с, два порта HDMI (каждый поддерживает 4K при 60 Гц) и порт USB-PD с выходной мощностью до 100 Вт. Кнопка на устройстве позволяет переключаться между настройками RGB подсветки.

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Цена и доступность на док-станцию Cougar DS10 пока не объявлена.