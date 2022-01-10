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Akasa анонсировали вентиляторы IP68 и корпус для NVIDIA Jetson Nano
Компания Akasa показала новые системы охлаждения и корпус на выставке CES 2022
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Akasa представила две модели кулеров серии OTTO, первая из которых является OTTO SC12, 120-мм вентилятор с серповидными лопастями, усовершенствованный для обеспечения хорошего охлаждения ПК и других систем охлаждения и радиаторов. Вторая модель, OTTO SF12 представляет собой 120-мм вентилятор с лопастями S-Flow, что делает его идеальным вентилятором для ПК и корпусов. Съемная рама обеспечивает удобную очистку и техническое обслуживание в более промышленных условиях. Серия OTTO идеально подходит для тех, кому нужна сверхпроизводительность в специализированных или тяжелых условиях эксплуатации.

Следующая новинка - процессорный кулер премиум-класса Alucia H4 разработанный для активного охлаждения процессоров Intel Core i9 и AMD Ryzen 9, с рассеиваемой мощностью до 185 Вт. Благодаря лопастям синего цвета в сочетании с передовой технологией ротора и антивибрационным прокладкам, вентилятор работает на максимальной мощности с минимальным шумом. Кроме того, гладкие полностью черные ребра высокой плотности, в сочетании с технологией тепловых трубок прямого контакта и эффективной термопастой AK-T656, максимизируют распределение и рассеивание тепла для достижения эффективного охлаждения ЦП. Alucia H4 подходит как для геймеров, так и для любителей производительности.

Последняя новинка компании Akasa представляет собой алюминиевый безвентиляторный корпус под названием Machina для NVIDIA Jetson. Корпус Machina N для NVIDIA Jetson Nano, отличается современным и практичным дизайном: корпус действует как радиатор, а гладкие ребра в минималистском стиле увеличивают площадь поверхности для рассеивания тепла. Сборка NVIDIA Jetson Nano с этим первоклассным алюминиевым и бесшумным корпусом стала проще благодаря специальному тепловому модулю. Корпус Machina N позволяет интегрировать комплект разработчика в закрытую систему, идеально подходящую для различных приложений искусственного интеллекта начального уровня.

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Цена и дата выхода новинок компании Akasa пока не объявлены.

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