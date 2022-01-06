Новинка имеет изогнутый дисплей с новейшей технологией QD-OLED

реклама

Alienware продемонстрировала 34-дюймовый монитор QD-OLED на выставке CES 2022. В игровом мониторе Alienware 34 Curved QD-LED или AW3423DW, используется изогнутая панель QD-OLED от Samsung, где QD означает квантовую точку, технологию, используемую для усиления цвета на различных типах панелей дисплея.

Изогнутый игровой монитор Alienware 34 QD-LED предлагает разрешение 3440x1440 и имеет соотношение сторон 21:9. Новинка оснащена Nvidia G-Sync Ultimate с частотой обновления до 175 Гц по DP и 100 Гц по HDMI. Яркость составляет 250 кд/м², но поскольку это дисплей с поддержкой HDR, она может достигать 1000 кд/м² в режиме HDR. Монитор оснащен одним DisplayPort 1.4, двумя портами HDMI 2.0 и тремя портами USB 3.2 со скоростью 5 Гбит/с, а также разъемом для наушников 3,5 мм и разъемом линейного выхода.

Монитор Alienware 34 Curved появится на рынке США 29 марта 2022 года. О цене пока ничего не известно, но учитывая ценовую политику и качество выпускаемых продуктов серии Alienware, новинка будет точно не дешёвой.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



