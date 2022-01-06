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Alienware продемонстрировала 34-дюймовый монитор QD-OLED на выставке CES 2022. В игровом мониторе Alienware 34 Curved QD-LED или AW3423DW, используется изогнутая панель QD-OLED от Samsung, где QD означает квантовую точку, технологию, используемую для усиления цвета на различных типах панелей дисплея.
Изогнутый игровой монитор Alienware 34 QD-LED предлагает разрешение 3440x1440 и имеет соотношение сторон 21:9. Новинка оснащена Nvidia G-Sync Ultimate с частотой обновления до 175 Гц по DP и 100 Гц по HDMI. Яркость составляет 250 кд/м², но поскольку это дисплей с поддержкой HDR, она может достигать 1000 кд/м² в режиме HDR. Монитор оснащен одним DisplayPort 1.4, двумя портами HDMI 2.0 и тремя портами USB 3.2 со скоростью 5 Гбит/с, а также разъемом для наушников 3,5 мм и разъемом линейного выхода.
Монитор Alienware 34 Curved появится на рынке США 29 марта 2022 года. О цене пока ничего не известно, но учитывая ценовую политику и качество выпускаемых продуктов серии Alienware, новинка будет точно не дешёвой.