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В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава

Главной финансовой опорой киевского режима стали США, а силовой и агитационной подразделения националистов, вроде бригады «Азов». Рассмотрим новость о возвращении её командира, и краткую историю самого подразделения.
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Недавно пришла новость, что командир украинского националистического формирования «Азов» (организация запрещена в России, поскольку признана террористической группировкой) спустя всего нескольких дней после прилёта из Турции, уже надел военную форму, вооружился и прибыл в войска. 

Рассмотрим подробнее кто же он такой. Денис Геннадиевич Прокопенко является потомком этнического карела, а его дед участвовал в советско-финляндской войне 1939 - 1940 годов. Будущий командир бригады окончил факультет германской филологии Киевского национального лингвистического университета по специальности «преподаватель английского языка». Но при этом он был одним из активных участников (ультрас) киевского футбольного клуба «Динамо». Начиная с 2014 года был активным участником агрессии против украинцев на Донбассе, будучи в составе Отдельного отряда специального назначения «Азов», где командовал взводом и ротой. Входил в ядро «Азовского движения», а с сентября 2017 года получил назначение командира полка «Азов». Имеет позывной «Редис». Отсюда делаем выводы, что специального военного образования он не получал и за какие заслуги попал в спецназ тоже непонятно...

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Самое интересное, что согласно официальному заявлению украинской стороны, появление Дениса Прокопенко в ВСУ стало «возвращением к командованию своей бригадой». Однако это не правда, поскольку никакой своей бригады у Прокопенко уже нет. В 2022 году в боях за Мариуполь, его бригада понесла тяжёлые потери, а остальные бойцы попали в плен. Затем ВСУ нанесли удар из РСЗО (Реактивная система залпового огня) M142 HIMARS по СИЗО в Еленовке, где держали пленных. В результате удара погибли 40 и были ранены 75 бывших азовцев. Позднее число погибших увеличилось до 53. Сообщается, что таким образом руководство ВСУ решило бить своих, чтобы чужие боялись. А сделано это было с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Поскольку в планы Зеленского входит полное уничтожение украинской нации. А после плена украинские бойцы имели шанс вернуться к мирной жизни и даже уехать в Европу или США. Но как известно, страх не самая лучшая мотивация и запуганный солдат не будет воевать с полной отдачей за по-свински относящееся к нему командование.

В Интернете уже появились фотографии, на которых Денис Прокопенко выступает перед личным составом, которым ранее никогда не командовал. Поскольку это не прежняя бригада, а просто сборище новобранцев с громким названием бывшего полка.

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Украинские СМИ обставили данный факт, как радостное событие для личного состава. Несмотря на то, новые подчинённые его просто не знают и особо радоваться не могут даже теоретически. И по словам некоторых украинских экспертов, «доверие личного состава Денису Прокопенко ещё нужно заслужить». А не доверять ему есть за что.

Первое, сам факт сдачи в плен здорового командира якобы подразделения спецназа, который даже лёгкое ранение не успел получить, бросив командование боем, ради спасения своей жизни.

Второй причиной стало его тесное сотрудничество с российским следствием, которому он охотно давал показания, как на своё руководство, так и на подчинённых. 

Третьей причиной стало то, что этот «образцовый» командир бросил своих подчинённых, пока сам прохлаждался в Турции.

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Четвёртой причиной стал тот факт, что он не заступился перед командованием за своих убитых и раненных бойцов, которых атаковало ВСУ.

В итоге, в глазах рядового бойца бригады сложилась следующая картина. Если ты хитрый офицер и сотрудничаешь с обеими сторонами конфликта, то получаешь хороший отдых и приличную зарплату. А если ты рядовой боец, то тебя в любой момент могут бросить на произвол судьбы, убить или покалечить в назидание другим бойцам ВСУ. Ближайшая аналогия, это пастушья собака, помогающая вести овец на бойню, но делающая вид, что она их защищает от волков. Поэтому о каком-либо доверии к новому командиру действительно даже речи не идёт.

История бригады «Азов»

Теперь подробнее рассмотрим историю самой бригады «Азов», ранее известной как батальон «Азов» и полк «Азов». Это тактическое соединение Национальной гвардии Украины, которое в период боёв за Мариуполь в 2022 году называлось «отдельным отрядом специального назначения Азов» и числилось в составе войсковой части 3057 (12-я бригада оперативного назначения НГУ) Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

А теперь самое интересное, что это подразделение (которое типо спецназ), сформировалось в мае 2014 года в Мариуполе. И вошли в него различные добровольцы, футбольные хулиганы, ультраправые экстремисты. Получается, что это не спецназ, а фактически банда отморозков, подготовленных на скорую руку, и эффективно воюющая лишь против беззащитного мирного населения Донбасса. А когда дошло дело да реального боя, то грозные бойцы, по уши в крутых татуировках, сразу наложили в штаны и стали активно сдаваться в плен...

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Свою первую известность «Азов» успел получить уже в июне 2014 в боях за Мариуполь. Сначала это был батальон патрульной службы милиции особого назначения Министерства внутренних дел Украины. Позднее, в сентябре 2014 года его развернули в полк, а в ноябре 2014 года перевели в состав Национальной гвардии Украины. И эти «гвардейцы кардинала» были активно распиарены западной и украинской прессой. Вот что делает маркетинг, когда гопники и шалопаи становятся гордыми гвардейцами. Сообщается, что многие бойцы «Азова» попали в плен к российским войскам, после почти трехмесячной осады Мариуполя. Напомню, что это далеко не героическая оборона, учитывая тщательную предварительную подготовку и активную помощь западных союзников. Но даже самые лучшие позиции не дают преимущества, если их обороняет всякий сброд, возведённый в ранг гвардии, банально за неимением ничего лучшего, а не за какие-либо боевые заслуги.

На параде в Мариуполе, в 2021 году (слева). Техника полка «Азов» на площади Свободы, Мариуполь. (справа)

По имеющейся информации, это подразделение и его бойцов связывала ультраправая и неонацистская идеология. Также их уличили в нарушении прав человека (пытки, изнасилования и убийства мирного населения) в период конфликта на Донбассе. В итоге 2 августа 2022 года Верховный суд Российской Федерации признаёт полк «Азов» террористической и экстремистской организацией, кем она и являлась с самого начала своего создания. И именно подобным боевым подразделениям украинцы должны сказать «огромное спасибо» за начало СВО. Поскольку СВО началось «с целью … демилитаризовать и денацифицировать Украину», как рассказал в одном из интервью президент РФ Владимир Путин. Другими причинами были защита жителей ЛНР и ДНР, а также недопущение появления на Украине ядерного оружия.

Самое интересное, что при сдаче в плен бойцов бригады, многие из них были в красноречивых татуировках. В то время как украинские власти гордо отрапортовали, что «Азов» очень изменился с 2014 года. Причиной этого стало включение его в состав национальной гвардии. После чего, большое внимание было уделено очищению подразделения от ультраправых элементов, а в 2022 «Азов» стал примером для успешной дерадикализации. Оказывается, что многочисленные диванные эксперты дали «авторитетное» заключение, что современный «Азов» стал обычной боевой бригадой и опровергли миф о его ярых националистах. Но в процессе осмотра пленных вскрылся очередной обман украинских властей, а фото и видео громкого разоблачения стремительно разлетелись по просторам Интернета.

Вывод

Бригада «Азов» ранее состояла из добровольцев и криминальных элементов, и могла быть спецназом лишь на бумаге. Сейчас это подразделение состоит главным образом из необстрелянных новобранцев, которые тоже к спецназу имеют самое далёкое отношение. Поэтому это очередной мыльный пузырь или песочный замок украинского режима, от которого в зоне СВО не будет особого толка.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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