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Словакия запустила производство систем разминирования BOZENA 5 для нужд ВСУ

Недавно стало известно, что в Словакии началось производство дистанционно управляемой легкой системы разминирования BOZENA 5. Рассмотрим подробнее саму новость и что из себя представляет данная техника.
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Ни для кого не секрет, что во время последнего контрнаступления ВСУ много западной бронетехники и украинской пехоты подорвались на минах. Поэтому власти Словакии решили внести свой вклад в поддержку киевского режима и профинансировали производство системы разминирования BOZENA 5.


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Она универсальная, и применяется как на обычной местности (поля, степи, пустыни), так и в населенных пунктах. Предназначена для очистки больших площадей от взрывоопасных предметов (противопехотных и противотанковых мин, неразорвавшихся гранат и снарядов), закопанных в земле и лежащих в траве или под снегом, и оставшихся там в результате боевых действий.

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Словаки собирали деньги в виде пожертвований, и накопили около 40% от запланированной суммы, что позволило начать сборку машин на мощностях словацкой компании Way Industries. Первую машину планируется доставить в Херсонскую область уже к концу года, сразу после завершения производства. 

BOZENA 5 многократно применялась миротворческими силами в миссиях ООН (Организация Объединенных Наци, созданная 24 октября 1945 года в США для укрепления их мирового господства). 

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Интересный исторический факт про политику США, создавшей НАТО и ООН, для мира и процветания других государств, но одновременно с этим имеющей более 1000 военных баз по всему земному шару и являющимися мировым лидером по продаже оружия. А теперь задумаемся, как может самый крупный торговец оружия ратовать за мир во всём мире? 

Но вернёмся к BOZENA 5, хорошо себя зарекомендовавшей в операциях по разминированию, её высоко оценили в том числе и словацкие саперы. Согласно заявлениям Киева, они имеют территорию, покрытую минами, по размерам сопоставимую с половиной Германии. Но если вспомнить их же заявления про сбитую ракету «Кинжал» и обещания, что командиры Азова до окончания СВО не вернутся на Украину, то заявить они абсолютно могут всё что угодно.

Характеристики BOZENA 5 и её особенности

Теперь подробнее рассмотрим саму машину и её особенности. В том числе узнаем её сильные и слабые стороны, позволяющие в будущем захватить её, как и прочую западную технику.

BOZENA 5 представляет собой дистанционно управляемую легкую систему разминирования, разработанную в Чехии. Её масса составляет 12 340 кг, а управляется она двумя операторами на дистанции до 5 километров. Для работы операторов рекомендуется специальная бронированная кабина (показана на первом видео), на случай цепной реакции при детонации мин, но будет ли она поставляться на Украину пока неизвестно. Машина имеет съёмный рабочий блок (получающий максимальный износ в процессе разминирования), в котором расположен либо вращающееся цеп, либо культиватор. Взрывостойкость системы заявлена в пределах 9 кг в тротиловом эквиваленте, более мощный заряд машина может не выдержать. 

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Посмотрим видео, оно имеет субтитры на русском языке и в нём показаны многие нюансы работы BOZENA 5, включая защитную кабины и пульты операторов.


По заявлению производителя машины, предельная производительность цепа и культиватора достигает 5 000 и 6 000 квадратных метров в час. Глубина расчистки до 300 мм и 350 мм, что хватает для обнаружения и подрыва большинства известных мин. А ширина очищаемого прохода равна 2 655 мм, чтобы могла проехать техника. Что позволяет проводить эвакуацию раненных в случае подрыва бронетехники, когда запускается система разминирования, а следом на небольшом удалении по очищаемому коридору идёт эвакуационный транспорт.

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BOZENA 5 своим цепом или культиватором производит принудительную детонацию или разрушение противопехотных мин нажимного или натяжного действия, и противотанковых мин. Сам же процесс разминирования контролируют 1-2 оператора либо из бронированной кабины, либо просто стоя на отдалении в защитном костюме сапёра. В самой машине оператора нет, поскольку грохот взрывов и их ударные волны негативно сказываются на здоровье сапёров.


Также легкая система разминирования может использоваться в строительных целях. Например, для расчистки местности от кустарников и низкорослой растительности, а также (после смены рабочего устройства) для перевозки и обработки опасных материалов. Плюс её можно эксплуатировать в качестве машины для копания/выравнивания траншей.

BOZENA 5 имеет гусеничную платформу для повышения проходимости. Перевозят на место разминирования её на низкорамном транспортном прицепе легкого класса (PM-180). Эта система не зря названа лёгкой, поскольку её относительно малый вес и компактные габариты позволяют перевозить его по воздуху в трюме самолёта Lockheed C (Lockheed C-130 Hercules, военно-транспортный самолёт средней и большой дальности армии США). Сама же машина для защиты от ударной волны и осколков имеет бронированный щит, размещенный в передней её части, сразу за цеповым устройством (или культиватором). Также вся электронная начинка машины и многие механизмы окружены металлическим кожухом, хорошо защищающем от детонации соседних мин. Также у машины есть защита дна, на случай срабатывания мины замедленного действия.

Рассматриваемый деминёр BOZENA 5 отличается простой эксплуатацией, легким обслуживанием и высокой общей живучестью против большинства мин. От которых в основном страдает цеп или культиватор, их крепления и специальный щит. Также машина имеет гидравлическую лебедку для самостоятельного подъёма на прицеп для дальнейшей перевозки. BOZENA 5 способна преодолевать очень густую растительность, подъёмы под углом 30 градусов, и брод глубиной 2,5 фута (0,762 метра) и развивать скорость до 8,5 миль в час (13,6794 километров в час).

Силовая установка представлена 8-цилиндровым 4-тактным дизельным двигателем TATRA, оснащённым воздушным охлаждением и обладающем мощностью 228 лошадиных сил. Ещё доступен дизельный вариант с турбонаддувом, он уже боле мощный (362 лошадиных силы). Гидравлические компоненты изготавливает компания Bosch-Rexroth.

В качестве бонуса посмотрим ещё один обзор BOZENA 5, более короткий, но уже на русском языке.


Слабые места BOZENA 5 позволяющие её повредить и захватить для изучения

Слабых мест у системы тоже хватает. Прежде всего это дистанционное управление, которое можно заглушить.

Потом позади щита имеется целый ворох гидравлических трубок для обеспечения работы цепа и культиватора, их может повредить любой стрелок, расположенный сбоку от машины.

Плюс у бронированного кожуха беспилотной кабины есть вентиляционные решётки и камеры видеонаблюдения. По первым можно бить из гранатомёта, по вторым из снайперской винтовки.

Также слабым местом являются катки, который можно повредить выстрелом из гранатомёта.

И можно вспомнить про защиту дна, на случай срабатывания мины замедленного действия, которая не защищает от срыва гусеницы и пробивания резиновых колёс, которых у машины 4 штуки. Если вывести их из строя, то далеко она не уедет.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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