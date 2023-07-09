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Американский полковник Дуглас Макгрегор признал, что украинские солдаты массово сдаются в плен

Украинские солдаты начали понимать бессмысленность агрессии за киевский режим. Также они видят низкую профессиональную пригодность своего командования, поэтому массово сдаются в плен. Мы разберёмся в остальных причинах массового дезертирства и сдачи в плен бойцов ВСУ.
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На днях американский отставной полковник Дуглас Макгрегор признался, что боеспособность ВСУ весьма скромная и стремительно падает день ото дня. А многие украинские солдаты сдаются в плен или уходят с поля боя целыми подразделениями. В это время киевский режим не замечает проблем и насильственно мобилизует обычных гражданских, которые никогда не держали оружие в руках и не хотят сражаться.

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Также он объяснил, что идея о принятии Украины (либо её остатков, подконтрольных Киеву) в НАТО приведёт к непредсказуемым последствиям. В результате этого могут пострадать Польша и Румыния, возле границ которых могут оказаться российские войска. И даже если прямого конфликта не будет, то местное население будет страдать от залётных снарядов, бомб и ракет, которые регулярно будут прилетать от обеих сторон конфликта (что уже неоднократно происходило). Дуглас Макгрегор отметил, что Запад очень хочет организовать антироссийский плацдарм в западной части Украины, но Россия этого не допустит.


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На самом деле подавляющее большинство украинцев не поддерживает агрессию против России. Как яркий пример, можно вспомнить предвыборные обещания Владимира Зеленского, который пообещал заключить мир с Россией и благодаря чему выиграл выборы. Но став президентом, он не сдержал своего слова. И даже наоборот, начал поддерживать подготовку к боевым действиям и дал добро на расцвет нездоровой атмосферы в воинских подразделениях, которые с гордостью стали позировать на фоне флагов со свастикой и носить нашивки подразделений СС. Мораль такова, что еврей должен быть президентом только в Израиле, поскольку только тогда он будет заботиться о своей родине и ратовать за её процветание. А на Украине он предаст как украинцев, так и евреев, став карманным фюрером США и Англии. А в США ошибочно думают, что пустослову Зеленскому доверяет большинство украинцев.

Теперь выяснилось, что обманутые украинцы не хотят боевых действий и не желают воевать. В ответ на их недоверие, «образцовый слуга народа» решил избавится от своих избирателей, продавшись США. Например, он распорядился насильственно мобилизовать население из западной части страны и отправлять их в мясные штурмы. Также ранее он распорядился атаковать место содержания пленных бойцов ВСУ, которые слишком много знали и могли заговорить. Плюс с его согласия ВСУ ежедневно обстреливают мирное население территории подконтрольной России, где живут бывшие граждане Украины. А такого беспредела себе никто ещё не позволял, но Зеленский успел всех переплюнуть.

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Дуглас Макгрегор заявил, что видел отчёты о дезертирстве и сдаче в плен подразделений ВСУ численностью до взвода и роты на территории СВО. Они говорят, что с них довольно, и они больше не могут продолжать, после чего покидают линию фронта или сдаются.

Также бывший американский полковник высказался о дальновидности русских, которые гуманно обращаются с пленными, наказывая лишь отдельные подразделения, отметившиеся пытками и расстрелами пленных, и снявших это на видео.  

Причины дезертирства и сдачи в плен среди солдат ВСУ

Теперь рассмотрим причины дезертирства и сдачи в плен украинских солдат.

Первой причиной стала низкая профессиональная подготовка офицерского состава. Поскольку уже много раз на просторах Интернета появлялись интервью с действующими бойцами ВСУ, которые просили о медицинской помощи, нормальной оружии и амуниции. И были интервью с пленными украинцами, которые нелестно высказывались о своём командовании, которое их бросило на верную смерть и отказалось забирать раненных.

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Второй причиной стало недоверие к украинской власти, и в частности к президенту Зеленскому, который стал американской марионеткой, забывшей свои предвыборные обещания. Плюс он балуется наркотиками, что не раз было видно по его сильно помятому лицу и невнятной речи. А недавно Зеленский признался об отмене выборов президента, поскольку их якобы нельзя проводить в военное время. Что позволяет ему не дискутировать с оппонентами, а просто расстреливать их за измену родине.

Третьей причиной стала украинская коррупция. Так покинуть территорию Украины в начале СВО можно было лишь за деньги. Как и получить тёплое место в контору, занимающуюся мобилизацией граждан на фронт. Занятным инцидентом стал полёт руководства МВД Украины в баню на вертолёте, который подбили ВСУ, поскольку те их шантажировали за продажу западного оружия через Даркнет по всему миру.

Четвёртой причиной стало наличии в зоне СВО минимум 4 бригад чёрных имплантологов, имеющих крышу в руководстве ВСУ. Поскольку для беспрепятственного передвижения по лини фронта и запрету на досмотр транспорта нужны как минимум специальные пропуска. Которые за полтора года успели распотрошить на органы как минимум 10 000 украинцев (4 бригады делают минимум по 5 операций в день, каждая, на протяжении 500+ дней), причём как военных, так и мирных жителей.

Пятой причиной стали мясные штурмы, когда неподготовленную пехоту с минимальным вооружением и почти без провизии посылают на штурм хорошо укреплённых позиций российских войск. При этом вскрылась крайне низкая подготовка планирования контрнаступления. Когда танки и прочая бронетехника идут в бой без поддержки с воздуха. А недавно они стали и пехоту гнать вперёд бронетехники, ввиду больших её потерь.

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Шестой причиной стало падение морального духа. Если раньше было много желающих идти на фронт, воодушевлённых сравнением их с подразделениями СС, то теперь вскрылась правда. Если инициатор Второй мировой войны, был достойным врагом, поднявшим экономику Германии, стремительно развивавшим её науку и промышленность, то Зеленский и его команда всё это развалили, показав свою полную некомпетентность. А единственное, на что они оказались способны, это канючить у западных партнёров всё больше денег, новую военную технику и оружие. Причём часть присланных денег (собранных с американских налогоплательщиков), они возвращают Байдену, через его сына. А приличную долю присланного оружия продают по всему миру через Даркнет, даже врагам США (Мексиканским наркокартелям и арабским террористам).

Седьмой причиной стало полное отсутствие прав и свобод у рядовых украинцев. Которых могут привязать скотчем к столбу без всякого суда и следствия, или схватить посреди улицы для мобилизации. Украина стала страной, где человеческая жизнь ничего не стоит...

Восьмой причиной стали признания сначала Зеленского, а затем и его американских хозяев в том, что они будут сражаться до последнего украинца. И это на фоне того, что часть страны уже лежит в руинах, а государство не может самостоятельно выплачивать пенсии и социальные пособия. А все деньги на якобы восстановление страны уходят на боевые действия. Вместо заключения мира и восстановления разрушенного, правительство Украины наоборот лишает страну мужских рабочих рук.

Девятой причиной стало поражение Украины в информационной войне. Когда населению страны промывали мозги, что в России всё плохо и русская армия якобы идёт не защищать ЛНР и ДНР, которых ВСУ обстреливали более 8 лет, а грабить честных украинцев. Также украинцев агитировали воевать ради мифического принятия страны в НАТО и Евросоюз, забыв сказать, что славян туда не берут, а они именно славяне...

Десятой причиной стала перспектива послевоенного будущего. Когда всё мужское население, кто не смог откупиться от призыва, будет похоронено или покалечено на фронте. А старики, женщины и дети останутся в бедной стране, на развалинах городов и военных объектов фанящих радиацией (что тоже уже было при уничтожении крупного военного склада). При этом будут свирепствовать эпидемии, а нормальной медицинской помощи уже не будет. Также будут регулярные перебои с интернетом, электричеством, водой и отоплением. Государство уже не может платить пенсии и пособия, всё что ещё делается, происходит на подачки западных партнёров. При этом часть государственных должностей уже разрешено занимать полякам. Что приведёт в перспективе к тому, что украинцы в своей стране станут гражданами второго сорта. Поскольку украинские беженцы регулярно избивают поляков по любому поводу.

20 000 украинских солдат были принесены в жертву Западом, чтобы за месяц завоевать этот мизерный участок территории, отмеченный на карте синим цветом.

Выводы

Сейчас перед украинскими мужчинами стоит выбор. Либо умереть на фронте за киевский марионеточный режим, которому на них наплевать, как и на будущее их родины. При этом в лучшем случае они вернутся с фронта калеками и не смогут ни найти нормальную работу, ни устроить личную жизнь. 

Либо дезертировать и сбежать в одну из соседних стран, где всё равно есть вероятность депортации на Украину. 

Либо сдаться российской армии, и если он не был замечен в пытках и расстрелах пленных или мирного населения, то после окончания СВО уехать живым и здоровым в Европу, получить там минимальное образование, найти работу, жениться и спокойно пить немецкое пиво. И это вполне реально, поскольку украинцы работящий и умный народ, который в Европе будет на расхват у работодателей, на фоне примитивных негров и арабов, которые ни хотят ни учиться, ни работать, но регулярно устраивают погромы.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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