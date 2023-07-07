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На днях глава комитета Бундестага (правительственного органа Германии) по внешней политике Михаэль Рот высказался в интервью немецкой газете Die Zeit, опубликованном 5 июля, что Украину необходимо принять в НАТО по частям. Он имел ввиду, что те части Украины, которые находятся под надёжным контролем нацистского киевского режима (маскирующегося под демократическую киевскую власть, которая недавно заявила, что не разрешит выборы президента до окончания боевых действий), нужно как можно скорее присоединить к территории НАТО. Заметим, что не всю Украину, а только её часть, что намекает на разделение страны. Иначе вступление Украины в НАТО «придется отложить до второго пришествия», как выразился политик. Также он добавил, что НАТО стоит прямо намекнуть Киеву на необходимость присоединения к военному блоку (без всякой территориальной целостности, о которой пока ещё заикается Зеленский). А в обозримом будущем, как он считает, Европе необходимо и дальше концентрировать своё внимание на сдерживании и обороне. Тут речь не идёт о победе над Россией, как мечтают некоторые украинские «эксперты».

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В качестве подтверждения липовой демократии на Украине посмотрим выступление Такера Карлсона.

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Теперь рассмотрим действия Евгения Пригожина, который в одном из интервью признался, что никогда не был поваром, а всегда был бизнесменом. Вероятно, поход на Москву был лишь тренировкой похода на Киев, демонстрацией западу возможностей ЧВК «Вагнер». Не обошлось без обидных потерь, поскольку погибли лётчики сбитой ЧВК авиации, кто их туда посылал нам уже не расскажут, а также погибли и были ранены несколько бойцов ЧВК. О точных потерях с обеих сторон у меня информации нет. Но сам Пригожин с самого начала похода заявлял, что это не бунт и не захват власти, и что они не хотят проливать кровь. Его слова красноречиво подтверждались действиями бойцов ЧВК, которые только разоружали военных, но не применяли к ним насилия. Многие местные жители фотографировались с бойцами ЧВК и без страха приветствовали их. Огонь по российской авиации бойцы «Вагнера» открывали исключительно в целях самообороны, о чём неоднократно сообщал сам Пригожин. А поскольку он не был арестован и спокойно забрал конфискованные при обыске деньги и оружие, то значит, что перед российским правосудием он чист, как младенец…

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И рассмотрим результаты самого похода, с учётом недавнего предложения немцев о разделе Украины. Прежде всего сейчас лагеря ЧВК дислоцируются почти на границе Белоруссии и недалеко от Киева. Что это может означать?

Первое, что они смогут штурмовать Киев, и в отличии от Бахмута (Артёмовска), сделать это гораздо быстрее, поскольку у ВСУ уже не осталось хорошо подготовленных боеспособных соединений.

Второе, это скорый раздел Украины, в котором может принять участие и Белоруссия, забрав себе северные приграничные районы, вплоть до Киева. А возможно и с Киевом в качестве приятного бонуса. Остальное поделят Польша и Россия. Напомню, что польским чиновникам уже разрешали занимать управляющие должности в украинских органах власти. А это значит, что вопрос о территориальной целостности Украины не стоял уже тогда.

Чем Украина заплатила за поставки оружия и обучение экипажей танков

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Многие украинцы наивно полагают, что оружие им даётся почти бесплатно, и после СВО им останется только вернуть всё, что уцелеет обратно. Аналогично якобы бесплатно были обучены экипажи танков и пилоты дронов. Рассмотрим, чем же на самом деле расплачивалась Украина за все эти услуги.

Жизнь бесценна, особенно если у тебя есть деньги и власть. Поэтому прежде всего Украина расплачивалась органами своих граждан, отправленными в западные страны. Уже всплывала информация, что на Украине орудует минимум 4 группы чёрных трансплантологов. А если на извлечение нужных органов в среднем уходит 1-2 часа, поскольку о жизни донора заботиться не требовалось, то за сутки каждая бригада потрошила (и продолжает это делать) минимум 5 украинцев. А 4 бригады разбирают на органы уже 20 человек в день. Что за полтора года СВО означает минимум 10 000 украинцев, разобранных на органы. Причём среди них скорее всего бели не только солдаты, но и мирные жители, которые случайно оказались не в то время и не в том месте. И 10 000 украинских жизней это лишь малая часть оплаты!

На Украине очень красивые девушки, они и ранее ценились в борделях всего мира и гаремах арабских шейхов. А с началом СВО десятки тысяч эскортниц и содержанок разъехались за лучшей жизнью по всему миру. Не зря один владелец известной порно студии зазывал к себе на работу гражданок Украины, сказав в интервью, что он просто обожает с ними работать. И теперь уже европейские женщины недовольны тем, что украинки уводят их мужчин. Напомню, что элитная эскортница приносит своим хозяевам от 1000 долларов в сутки, а западные агентства получили тысячи красивых девушек. Но и это ещё не вся оплата!

Все наверняка слышали про самого оплачиваемого иностранного сотрудника на Украине, Хантера Байдена, по совместительству сына президента США. И этот «одарённый парень», как назвал его отец, занимался отмыванием миллиардов долларов, половину из которых от отдавал своему отцу. Не зря состояние товарища Зеленского по самым скромным оценкам оценивалось в миллиард долларов (наверняка он получил с этого свой кусочек пирога). Так вот, даже это ещё не вся оплата за услуги западных партнёров!

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За участие в СВО Украина заплатила своей экономикой и самостоятельностью как государства. Когда официальные представители украинского правительства заявили, что бюджет страны не может выплачивать пенсии и прочие социальные пособия без западных инвестиций, это означало гораздо большее. Например, это означало конец украинской государственности как таковой, фактически превратив страну в западную колонию, из которой можно качать всё что угодно, людей, природные ресурсы, плодородную землю.

Меня читают многие граждане Украины и они будут со мной не согласны. Но, как я уже дважды писал, в прошлых статьях, если бы западные союзники хотели сохранить территориальную целостность Украины и хотели процветания её народа, то страну быстро бы взяли в НАТО и отстроили миротворческие базы, после чего на территорию Украины никто бы не покушался. А раз этого не произошло, то значит и не планировалось. Поэтому вашим ботам не стоит забивать российские социальные сети утверждениями про искреннюю любовь и безмерное уважение к Украине западных союзников…

Единственное что ещё осталось под вопросом, это позволят ли западные партнёры маленькому огрызку от довольно приличной по территории страны, называться Украиной. Или они примут решение поделить всю её территорию между соседними государствами. Просто учитывая, что Польша вступила в НАТО ещё 12 марта 1999 года, то вступление туда земель подконтрольных киевскому режиму может наступить через присоединение к Польше. После этого Украина полностью потеряет свою автономность и перестанет существовать как государство. Со временем США и Европа опять перепишут учебники по истории. В которых уже не Россия якобы угнетала Украину, как они писали ранее, а такой страны на самом деле не существовало…