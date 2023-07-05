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Однажды утром на нескольких зданиях в столице Австрии Вене появились наклейки антиукраинского содержания. На наклейках изображены люди, которых тошнит украинскими флажками. А на одной из наклеек есть надпись: «Wir haben es satt», что переводится с немецкого языка как «Мы сыты по горло».

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Разберёмся, с чем же связана такая нелюбовь австрийцев к украинцам. На самом деле в их появлении нет ничего удивительно, и расклеили их не русские шпионы, как будут оправдываться украинские беженцы.

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Прежде всего европейцев достали огромные расходы на помощь Киеву. Причём это расходы на очередной нацистский режим, а от нацистов австрийцы хлебнули сполна ещё в период Второй мировой войны. И они в отличие от украинцев учили настоящую историю, где расписаны все прелести нахождения у власти такого режима.

Второй причиной стало обилие украинских беженцев, сильно раздражающее жителей европейских стран. Поскольку по своей наглости и агрессивности многие украинские беженцы умудрились переплюнуть негров и арабов. Так в интернете хватало случаев избиения европейцев в уличных пробках или за заказ в кафе русских блюд. Плюс украинские беженцы вместо поиска работы обожают собираться на митинги и скандировать свои лозунги. Многие обеспеченные украинцы, ещё недавно прыгавшие на майдане и зиговавшие плакатам с Гитлером и Бандерой, вдруг стали обиженными Россией беженцами. При этом украинские беженцы делают вид, что не знают русского языка, требуя иностранцев обращаться к ним на украинском, который нафиг никому не нужен за пределами Украины. А если к ним обратиться на русском, который знают во многих европейских отелях, они устраивают скандал и бросаются с кулаками.

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Третьей причиной стало непонимание, почему беженцами стали не женщины, старики и дети, которые остались страдать от киевского режима, а здоровые мужики на автомобилях премиум класса. И эти мужики считают, что они не должны ни учить местный язык, ни работать, а все местные жители должны учить украинский и их содержать. Многие европейцы уже успели записать видео для соцсетей, в которых жалуются, что у них небогатая страна и им очень накладно содержать этих ленивых оборзевших амбалов.

Если поначалу европейцы проводили митинги в поддержку Украины, то спустя полтора года СВО большинство из них уже поняли, что агрессивная политика США и НАТО на самом деле несёт большой вред европейской экономике и социальной сфере большинства европейских государств. Поскольку в Европе уже хватило арабских и африканских беженцев, которые не хотят работать, хотят бесплатное жильё и большие пособия по безработице. А в благодарность за гостеприимство, систематически жгут автомобили и атакую полицию (как сейчас во Франции). Европейцам надоело, что их налоги уходят не на их собственное благополучие, а ненасытному киевскому режиму.

Отдельной темой для недовольства стало аморальное поведение украинских беженок. Они не хотят работать, требуют содержания как в лучших мировых отелях, а если им что-то высказать или услышат русскую речь, то закатывают истерику. Большое число украинских беженок заполонило местные бордели, что вызывало недовольство местных жриц любви. А те, кто не пошёл на такую непыльную работу, стараются отбить обеспеченных европейских мужчин у их жён и невест. Безусловно среди беженцев есть честные и порядочные люди, но на просторах интернета о них пока ничего не говорится.

Также многие европейцы опасаются дальнейшего обострения конфликта и втягивания в него стран Европы. Поскольку Зеленский постоянно требует то самолёты, то ракеты дальнего радиуса действия, за поставку которых возможна ответная реакция от России. Другим фактором стала массовая гибель на Украине иностранных наёмников, которые привыкли воевать по всему миру с плохо обученными и слабо вооружёнными противниками. А попав в зону СВО многие из них сгорают заживо или задыхаются от пыли и недостатка кислорода под завалами казарм после ракетного или бомбового удара. Но несмотря на частую мучительную смерть, на сегодняшний день на стороне ВСУ воюет примерно 30-40 тысяч иностранных наёмников, которых содержат американские и европейские налогоплательщики.

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Стоит вспомнить, что ранее антиукраинские наклейки уже появлялись на автомобилях в США, где настроения обычного населения аналогичные. Но становится понятно, что одними наклейками проблему не решить. Американцам и европейцам стоит активнее выступать против необдуманной политики своих правительств и заменить своих лидеров на адекватных. А сейчас в мире действуют двойные стандарты, с одной стороны все против фашизма, а с другой спонсируют фашистский киевский режим и снабжают его оружием.

События в Вене 15 марта 2014 года

Но вернёмся к австрийской Вене. Жители которой уже давно в курсе реального положения дел на Украине. Так ещё в 2014 году перед зданием парламента Австрии прошел российско-украинско-австрийский митинг против фашизма на Украине. В котором приняли участие проживающие в Вене россияне, украинцы и сами австрийцы (активисты НПО «Friedenswerkstaat»). Именно эта организация выступает против милитаризма Запада и его активного вмешательства в политику других государств, фашизма и антисемитизма.





Стоит отметить, что самыми первыми жертвами украинских фашистов стали именно украинцы, которых расстреливали, избивали до смерти и сжигали заживо. Именно Зеленский (имеющий еврейские корни, как он сам признался) принял планы Пентагона по войне с Россией до последнего украинца и взрастил местных националистов.

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А потом неожиданно во всех бедах Украины оказалась виновата Россия, а оплачивать военные планы Пентагона и нового недорейха стали обязаны американские и европейские налогоплательщики, предки которых несколько лет воевали против армии Гитлера.

Выводы

Как вывод, анонсируем скорое окончание поддержки Европой киевского режима. Например, той же Франции сейчас не до поддержки Украины, она будет зализывать собственные раны после иммигрантских погромов. В Бельгии также нарастают погромы, и она поступит аналогично. В Германии тоже хватает арабов и африканцев, а украинцы отнимают их хлеб. Рано или поздно до американского движения BLM (Black Lives Matter) тоже дойдёт, что деньги белых должны отдаваться только чёрным, а не белым беженцам и киевскому режиму. После чего негритянские банды начнут активную охоту на украинских беженцев, отнимающих их законные пособия по безработице.