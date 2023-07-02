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Американские военные стали отговаривать своих детей идти в армию США, назовём 10 причин

Всемирно известное издание The Wall Street Journal (WSJ) поделилось новостью, что американские военные всё чаще отговаривают свои детей поступать на службу в армию США. Разберёмся почему так происходит
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Уже не первый год американская армия испытывает кадровый голод. Его пытались нейтрализовать агитацией вернуться на службу ветеранов, особенно технического персонала, обслуживающего автомобильный парк, бронетехнику и авиацию. Также теперь берут на службу геев, лесбиянок, трансгендеров и прочую нечисть непонятного пола. Не помогли даже получение иммигрантами американского гражданства и различные льготы для военнослужащих. 

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Теперь же стало известно, благодаря обозревателю американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), что американские военные, прослужившие не один десяток лет, отговаривают своих детей идти на службу в армию США. Причём это относится, как к ветеранам вооруженных сил, так и потомственным военнослужащим, которые всегда были элитой американской армии. Все они не хотят, чтобы их потомки повторили их путь.

10 причин падения популярности армейской службы

Падение престижности службы в армии США. Оно связано прежде всего с невысокой оплатой труда американских военных. Зачем рисковать своей жизнью, находясь в постоянных командировках, если аналогичную или более высокую зарплату можно получать, сидя в чистом и уютном офисе.

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Второй причиной стали бесконечные войны США по всему миру. Дело в том, что во время войн на каждого убитого в среднем приходится трое раненных. И часть из них остаётся без руки, ноги или с изуродованным лицом. Таким людям потом очень сложно, как устроить личную жизнь, так и найти нормальную работу.

Третьей причиной стала усталость от военной агрессии у самих американских военных, особенно представителей воинских династий, которые служат уже не в первом поколении. Они наглядно видят, что США воюют там, где есть природные ресурсы, устанавливая мнимую демократию. Когда сами являются типичным полицейским государством, которое удаляет каналы на Ютубе многих блогеров (например, у Сани во Флориде и «Гоблина» Пучкова) или аккаунты в социальных сетях у собственных политиков. Во время этих захватнических войн отмечается высокая смертность среди местного населения, особенно стариков, женщин и детей. Что психологически давит на психику военного.

Четвёртой причиной стали различные психические расстройства от дедовщины, которая до сих пор есть в армии США, и после участия в боевых действиях. Так после Вьетнамской войны, тысячи американцев, отслуживших во Вьетнаме, спивались или кончали жизнь самоубийством.

Пятой причиной стало увеличение смертоносности современного оружия, за которым не поспевают средства защиты. Например, если ещё в середине прошлого века в армиях противников США преобладали винтовки и ружья с низкой скорострельностью, то сейчас уже автоматы, пулемёты и снайперские винтовки. В то время, как пластина бронежилета рассчитана на попадание 1-3 пуль, а потом требует замены. И даже при первых попаданиях, возникает запреградное воздействие пули (энергия, передаваемая пулей телу), ломающее рёбра и повреждающее внутренние органы.

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Шестой причиной стало развитие снайперского оружия, которое позволяет группе снайперов останавливать наступление крупного подразделения. Причём вести огонь снайпер может с дистанции до 1,5-2 километров.

Седьмой причиной стало распространение различных противопехотных мин (отрывающих часть ноги, но не убивающих солдата) и осколочных гранат. Не секрет, что США являются лидером по торговле оружием. И приличная часть этого оружия, в итоге оборачивается против американских солдат. В том числе оружие, поставляемое СВУ, потом оказывается у мексиканских наркокартелей.

Восьмой причиной стало развитие средств разведки. Поначалу только США обладали военными спутниками, самолётами-разведчиками и различными беспилотниками, а теперь и их противники тоже активно ими пользуются. Ярким примером стала СВО, когда российские войска стали немного устаревшие танки использовать в качестве артиллерии, что не уменьшало их боевую эффективность. Огонь таких танков корректировался беспилотниками. Зачем иди в лобовую атаку, если можно подбить танк противника или обрушить на него ближайшее здание, находясь в оборудованной защитой и маскировкой позиции.

Девятой причиной стало увеличение дальнобойности артиллерии воюющих сторон. Если раньше безопасной зоной считалось уже небольшое удаление от линии соприкосновения, то сейчас артиллерия достаёт на десятки километров.

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Десятой причиной стало развитие бомбо и ракетостроения. Например, если раньше одна бомба могла лишь серьёзно повредить крупное здание, то сейчас она может его полностью разрушить, заживо похоронив под обломками сотни солдат. Аналогично и с ракетами, показавшими на примере российского «Кинжала», что американские ПВО (включая ЗРК Patriot) очень уязвимы для ракетных атак.

Это были 10 причин, которые сразу приходят в голову, на самом деле их гораздо больше. Поделитесь в комментариях, по какой именно причине американские военных отговаривают своих чад служить в армии США?

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