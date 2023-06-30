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Эта логическое продолжение статьи «Древние инки могли протезировать зубы и пальцы конечностей (часть1)» (ссылка кликабельна).

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Археологами были проведены раскопки в городе Ика, в результате которых найдено множество овальных камней разных размеров с изображениями на тему медицины инков. Рисунки показывали необычайно высокий уровень развития этой исчезнувшей благодаря испанским конкистадорам цивилизации. Размеры камней варьировались от совсем небольших, помещающихся в кулак, до гигантских глыб, весом несколько центнеров. На этих камнях изображены многие знания инков, включая изображения динозавров, картинки по биологии, анатомии и даже изображена (по мнению некоторых исследователей) операция по пересадке сердца.





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На камнях в подробностях изображены вскрытие грудной клетки, изъятие сердца и его трансплантация вместо сердца пожилого человека. Видимо историки ошибались, думая о ритуальных жертвоприношениях индейцев, на самом деле вместо алтарей были хирургические кабинеты, а вместо жертвоприношений операции по пересадке органов. После пересадки сердца к старику, с помощью разных трубок, подсоединяют молодую женщину, ставшую для него донором крови. А после операции самочувствие пациента поддерживается дыхательными трубками. (выжила ли при этом девушка информации нет). Учёные допускают, что поняли рисунки некорректно, и на них всё же изображено необычное ритуальное жертвоприношение. Но при этом они признают, что в области медицины, и в частности хирургических операций инки достигли больших успехов.





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Учёные точно установили, что шаманы инков были аналогами современных врачей, причём у них не было узкой специализации, как сейчас. Поскольку шаманы успешно лечили различные раны (колотые, резанные, рванные, укушенные и другие) и переломы, используя «шины» из подручных материалов, например, перьев крупных птиц, делали сложные операции по ампутации конечностей, проводили успешные трепанации черепов (причём выживаемость их пациентов была вдвое выше, чем у американских хирургов 19 века). Трепанация черепа считается наиболее продвинутой областью хирургии того времени (не считая пересадки органов, в которую многие учёные пока не верят).

Согласно исследованиям, следы трепанации были обнаружены у 2% черепов, обнаруженных в области городов Куско и Паракас. Сами же трепанационные отверстия, обычно были в области фронтальной и париетальной костей, и были чаще всего квадратной или полигональной формы, в некоторых случаях отверстие закрывались золотой пластиной. При этом твёрдая мозговая оболочка обычно не повреждалась. Также хирурги инков хорошо знали и часто применяли разные дезинфицирующие вещества, обрабатывая раны сапонином, коричной кислотой и танином.

Обезболивание тоже было (напомню, что в продвинутом мире первый эфирный наркоз применился Уильямом Мортоном 16 октября 1846 года в Бостонской многопрофильной клинике), оно предположительно было общим и для него использовались настои трав с наркотическим эффектом, соки кактусов и прочих растений. По времени, соки и настои действовали примерно в течение нескольких суток. Развитая медицина инков поразила испанских конкистадоров 16 века, ещё не знакомых с обезболиванием. Но наладить обучение продвинутой медицине для продления жизни европейцев у конкистадоров не хватило ума, хотя полевые врачи есть при любой армии... Если рассуждать логически, то продление жизни и восстановление здоровья дороже любого золота, поскольку тяжело больному или мёртвому оно уже без надобности. Поэтому называть европейцев того времени и будущих американцев видом «Homo sapiens» было преждевременно.

Гигантские скульптуры воинов близ Тулы, штат Идальго, Мексика. Гора Мачу-Пикчу. Одна из пирамид на верхнем уровне руин Йашчилана, Мексика. Доколумбовые цивилизации, существовавшие на континентах Северной и Южной Америки и исчезнувшие до появления в них европейских колонистов в XV веке.

История трепанации черепа

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Трепанация черепа подразумевает удаление части черепной крышки, во время чего обнажается твёрдая оболочка головного мозга. После операции образовавшееся отверстие закрывается мягкими тканями головы (апоневрозом и кожей). В современной медицине трепанация черепа применяется для получения хирургического доступа к полости черепа или используется для снижения внутричерепного давления после тяжелых травм и при некоторых заболеваниях.





Любопытный исторический факт, что трепанация черепа признана одним из наиболее древних хирургических вмешательств, которое освоило человечество. Точнее это древнейшая операция, о которой сохранились материальные свидетельства, поскольку у костей сохранность гораздо лучше, чем у мягких тканей, поэтому современные учёные до сих пор сомневаются в операциях инков по пересадке внутренних органов, которые сохранились лишь в виде рисунков на камнях, а других свидетельств до нас не дошло.

Интересно, что самый первый древний череп, имеющий следы трепанации был найден во Франции ещё в 1685 году. Но ввиду низкого развития европейской медицины того времени, особого интереса эта находка, как, впрочем, и несколько последующих, не вызвали. Учёные того времени считали себя единственной развитой цивилизацией, и даже не допускали возможности, что в прошлые века инки (и не только они) умели проводить сложные хирургические операции. Они думали, что отверстия в черепных костях стали следствием травм, либо посмертных воздействий.

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Сейчас же многие люди свято уверены, что во всей вселенной исключительно на Земле есть разумная жизнь. Да, американцы, которые даже высадку на Луну фальсифицировали, отсняв её за Земле (на что уже есть множество доказательств), на самом деле туда не летая, не смогли никого найти. Но это ещё не значит, что мы единственные в своём роде, а не забытая богом колония (или планета-тюрьма) одной из развитых цивилизаций, давно уже освоивших космос. В пользу этой теории свидетельствует неприспособленность нашего скелета для земного притяжения (результатом стали массовые проблемы людей с суставами). А также есть некоторые виды растений и животных, явно не вписывающихся в земную флору и фауну, но приспособившихся к жизни на Земле. По теории вероятности, другие цивилизации скорее всего нас первыми нашли, ввиду больших технических возможностей, но контактируют лишь с отдельными людьми или организациями.

Фото следов от разных инструментов при трепанации черепа: кремневого скребка (слева), обсидианового ножа (справа), ручной дрели (слева сзади) и ножа из акульего зуба (справа сзади)

Официальная наука всерьёз занялись исследованием древних трепанаций только в 19 веке. Тогда из Южной Америки в Европу были привезены несколько черепов с характерными следами. Только тогда до учёных дошло, что в большинстве случаев края отверстий гладкие, что говорило о заживании места операции и дальнейшей жизни пациента. Позднее даже выяснилось, что по черепу можно определить, насколько долго после операции жил человек, несколько месяцев или десятки лет.

Современная наука выяснила, что в доколумбовой Америке трепанация имело широкое распространение как минимум с 1500 года до нашей эры (скорее всего намного раньше, просто следов операций не сохранилось). И трепанацию активно практиковали все основные древнеиндейские цивилизации (мая, ацтеки и многие другие), расположенные от Анд до полуострова Юкатан. Но больше всего черепов древних пациентов находят именно на территории империи инков, располагавшейся на месте современных Перу и Колумбии.

Согласно археологическим находкам, трепанация была обычным делом и у древних майя. Поскольку из более чем 1500 черепов, которые обнаружили археологи, как минимум 88% имели следы различных хирургических вмешательств. Осложняет исследования тот факт, что в доколумбовой Америке многие культуры практиковали посмертные манипуляции с головами, в результате которых могли маскироваться следы прижизненных трепанаций черепа.

Трепанации черепа у цивилизации инков

У инков череп чаще всего вскрывали после тяжёлого ранения головы в бою, для уменьшения внутричерепного давления. Также поводом для операции могло стать и заболевание, не связанное с травмой. Например, антропологи Перу, Франции и США находили у некоторых древних пациентов воспалительные процессы в костных тканях, сифилитические язвы и признаки мастоидита (воспаления сосцевидного отростка височной кости), которое обычно проявляется в виде мучительных головных болей, и может возникать после плохо вылеченного воспаления среднего уха. Также поводом для трепанации черепа становилось сильное головокружение.

Древние хирурги инков использовали 4 разные техники операции: высверливание отверстий в черепной кости (до 7 отверстий), или выскребали дырку, или выпиливали прямоугольный фрагмент кости, либо же вырезали округлый кусочек кости (называемый костной шайбой, которую после завершения операции было возможно вставить на место (со временем кость начинала срастаться, но следы операции на ней оставались). Последний способ использовали только в случаях срочного хирургического вмешательства, при тяжёлой ране с очевидными последствиями.





Хирургический инструмент для трепанации назывался туми, и изготавливался из обсидиана, золота, серебра и меди. Древние хирурги использовали нож в форме буквы «Т», вертикальная часть которого была рукояткой, а нижняя часть имела овальную форму. В интернете можно встреть описание, что это ритуальный нож с серебряным лезвием (серебро использовалось для дезинфекции). Сейчас стало известно, что растворы солей золота губят болезнетворные микробы, обеззараживают, поэтому золото тоже использовалось инками не случайно. Отмечается, что «шовный материал» во время трепанации черепа и остальных хирургических операциях тоже был необычным и зачастую заимствовался у природы. Например, индейцы сближали края раны, после чего подносили к ним крупных муравьев с сильными челюстями. А после того муравей захватывал челюстями края раны, ему отрывали туловище, а голову оставляли в ране до её полного заживления. При этом число используемых муравьев зависело от размеров раны. Эффект был двойной: механическое сближение краев раны (аналог современных хирургических щипцов) и её обеззараживание муравьиной кислотой, о существовании и полезном действии которой индейцы по версии современной науки якобы ещё не знали.

Современные учёные выяснили, что сотни трепанированных черепов, обнаруженных за период исследований в Перу, превышают число всех известных науке доисторических трепанированных черепов во всём остальном мире. И более 70% (в поздний период 75-83%) пациентов выздоравливали, о чём свидетельствовало образование костной мозоли по краям операционного отверстия. Также стало известно, что инки использовали средства контрацепции и регуляции беременности. Если женщина решала не рожать (иногда роды противопоказаны по состоянию здоровья), то она принимала настойку из определённой местной травы, а другая травяная настойка уже снимала эффект первой. Информация об этих травах и их рецептах не раскрывалась низкоразвитым примитивным европейцам, которые даже не смогли найти рецепты в письменном виде. Современная наука до сих пор считает, что все рецепты хранились втайне от других племён и передавались в устной традиции из поколения в поколение.

Хирургические инструменты древности: скребок, пила, сверло

Согласно официальной истории, первые хирурги, жившие в эпоху неолита, проводили трепанацию черепа каменным скребком, постепенно соскабливая фрагмент черепной коробки. Позднее совершенствовались инструменты и появлялись новые техники выполнения операции. Например, небольшие круглые отверстия делали кремневым буром или обсидиановым ножом. А более крупные фрагменты просто выпиливались, о чём говорят характерные следы на костях.

После изобретения лучкового веретена, ставшего аналогом ручной дрели, в черепе начали высверливать множество маленьких отверстий, расположенных по кругу, а затем удаляли находящуюся внутри кость. Данный метод применяется в медицине и сегодня, только уже с применением современных инструментов.

После освоения выплавки меди и железа ассортимент инструментов для трепанации стал более богатым и специализированным. Техники проведения операций пока оставались прежними. С годами повышалась и вероятность успешного вмешательства. Так в каменном веке выживали не более 40% пациентов, то у инков выживаемость доходила до 83%. А многие древние черепа имеют следы неоднократных трепанаций, выполненных в разные годы.

Хирурги индейцев (не только инков) также периодически делали краниопластику, которая представляла собой закрытие дефекта черепа золотой или серебряной пластиной. Выбор материала был удачным, учитывая отсутствие у них титана и хирургической стали. Наиболее популярным инструментом был туми, который в ниши дни стал эмблемой Перуанской хирургической академии.

Изгнание злых духов

Интересный факт, что до сих пор у современной науки нет единого мнения, что же послужило причиной такой большой популярности трепанаций в разных, никак не связанных друг с другом культур. Аналогичная проблема с памятниками античной архитектуры, расположенных по всему миру, включая обе Америки, Австралию и Японию. Что указывает либо на наличие у некоторых древних цивилизаций скоростной авиации, либо на одновременную колонизацию всех материков Земли.

Это фотография Пенсильванского вокзала в Нью-Йорке, сделанная в 1910 году, и фотография, сделанная на том же месте в наши дни.

Идеальный пример античного города - город Чикаго, 1893

Идентичная архитектура в античном стиле. Сравниваем итальянскую Венецию и перуанскую Лиму.

Часть хирургических операций проводились по жизненным показаниям, например, для снижения внутричерепного давления, удаления фрагментов костей и сгустков крови при переломах и прочих травмах головы. Были и другие особенности, например, у индейцев, регулярно воевавших друг с другом, мужчины подвергались операциям вчетверо чаще, чем женщины, а отверстия от трепанации обычно располагались с левой стороны черепа, куда противник наносил удар правой рукой.

Но есть и ритуальные трепанации, практикуемые у современных примитивных культур, которые много веков назад попали в изоляцию от остального мира (различные племена аборигенов). Они в условиях отсутствия письменности и развития науки, все прошлые знания переводили в ритуальную сферу. Так известен случай постройки туземцами макета аэродрома с самолётами, после того, как европейцы несколько раз привозили им подарки, пока не потеряли интерес. А туземцы придумали различные обряды, якобы для вызова очередных рейсов самолёта. Такие аборигены делали трепанацию по любым поводам, включая лечение головной боли, или в даже ритуальных целях, для изгнания злых духов, особенно в случае различных психических расстройствах, или просто для освобождения сознания.

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