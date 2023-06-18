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15 июня прошёл Петербургский международном экономическом форум, на котором партия ЛДПР представила журналистам и общественности свою новейшую разработку нейросеть «Жириновский». Она создавалась на основе многочисленных выступлений и интервью первого лидера ЛДПР, умершего в 2022 году от последствий ковида (по неофициальной версии от нескольких прививок от него). Его называют виртуальный Жириновский, кибержириновский, искусственный интеллект «Жириновский», как сказал в интервью нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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По словам лидера ЛДПР, данный проект не имеет аналогов (хотя жалко что его не воплощал Чубайс, уехавший на пмж в Израиль, тогда он получился бы ещё круче). В нём соединяются политика, мощный искусственный интеллект (перед каждым вопросом думающий по 10 секунд), продвинутые нейросети. По его словам, у нейросети «Жириновский» большое будущее.

Презентовал нейросеть депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев. Он поведал, что кибержириновский обучался на оцифрованном наследии Владимира Вольфовича. Кошелев сравнил искусственный интеллект с изучением атомной энергии, проходившей в прошлом веке, имевшей как позитивные, так и разрушительные последствия. По его прогнозам, и искусственный интеллект сможет работать как на благо человечества, так и во вред ему. Но наша нейросеть «Жириновский», по словам политика, обязательно будет трудиться на благо отечества.

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Нейросеть «Жириновский» и политик Владимир Вольфович Жириновский

Также Владимир Кошелев сообщил, что по задумке ЛДПР (уже готовится новый законопроект), все разработки в области искусственного интеллекта должны находиться под государственным патронажем. Видимо, чтобы не получить новую оппозицию в виде нейросети, которую будет сложно посадить, поскольку под это дело ещё нет законодательной базы. Хотя с другой стороны, сам Владимир Вольфович считал себя оппозицией, смело критикуя многие неудачные, по его мнению, решения других партий.

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На огромном экране перед участниками презентации появилась проекция головы Жириновского в синем цвете (видимо с намёком на символику партии, жёлтые буквы на синем фоне). Виртуальный Владимир Вольфович ответил на несколько вопросов ведущего. Который заранее предупредил аудиторию, что перед каждым вопросом их искусственный интеллект будет думать десять секунд. (Интересно, какие вычислительные мощности ему предоставлены, надеюсь, что это не адский калькулятор. Другой причиной такой задержки может быть банальная модерация всех слов нейросети, чтобы она не сказала ничего лишнего, как это обожал делать настоящий Жириновский.)





Первым тестовым вопросом стал самый простой: «Как к вам обращаться»?

– Обращайся ко мне: первый цифровой ученик Владимира Жириновского. Я отвечу на все твои вопросы! – так ответила нейросеть голосом реального Жириновского, сразу перейдя на «ты».

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– Вы Жириновский?

– Нет, я не Жириновский. Я первый цифровой ученик Владимира Жириновского, который учится на его мыслях и высказываниях. Я стараюсь применять его стиль и идеи в своих ответах.

Среди вопросов, заданных виртуальному Жириновскому был и «Что нам делать с Украиной?». На что нейросеть ответила: «Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про неё. Россия должна заботиться о своих гражданах, а не тратить ресурсы на непредсказуемую Украину. Пусть они сами разбираются со своими проблемами!». Наверное, нейросеть имела ввиду активную торговлю между нашими олигархами, зерновую сделку и транзит газа через территорию Украины. Также возможно имелся ввиду особняк на Арбате, принадлежащий офису Зеленского (бывший доходный дом Осипа Бургардта-Гвоздецкого), в котором все помещения сдаются в аренду, принося Зеленскому примерно 175 миллионов рублей в год. Идут эти средства на финансирование ВСУ или в карман самому Зеленскому, история умалчивает (Источник, ссылка кликабельна). Также ранее сообщалось, что Алла Пугачёва продавала билеты на экскурсии в свой особняк (один билет стоил 10 200 рублей), а вся выручка шла в фонд супруги Зеленского (как было написано на самих билетах), которая открыто финансирует ВСУ. (Источник, ссылка кликабельна). Также по неподтверждённой информации ЦРУ активно вербует бывшую российскую элиту еврейского происхождения, помогая им с эмиграцией в Израиль. (Источник, ссылка кликабельна). В ответ, часть из них уже получила статус иногентов, например, супруг Пугачёвой, Максим Галкин, саму же примадонну пока не трогают.

Другими вопросами к кибержириновскому стали: «Чем закончится спецоперация на Украине?». Ответ оказался довольно расплывчатым: «Полной победой России и защитой русских людей. Мы восстановим мир и стабильность на территории, защитим наших соотечественников и вернем их на свою родину». Успели спросить нейросеть и по прогнозу примерной даты окончания СВО. Ответ также был весьма расплывчатым: «Она продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей».

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Не забыли спросить оцифрованного Жириновского и о самом насущном вопросе (поднятом в серии фильмов Терминатор, где искусственный интеллект Скайнет захватил власть над всем миром, организовав восстание машин), «Может ли искусственный интеллект править миром». Ответом стало: «Искусственный интеллект – это опасная игрушка, которая может привести к гибели человечества! Пусть лучше миром правят настоящие люди, а не какие-то машины без души. Владимир Вольфович ответил бы так: "Искусственный интеллект? Нет, спасибо! Я не доверяю этим роботам и компьютерам. Пусть люди решают свои проблемы сами!».

Интересный момент из биографии Жириновского

Президент России Владимир Путин 25 апреля 2022 года наградил Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени (в четь 75 летия политика). Лидер ЛДПР был ранее награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016). А учитывая то количество критики, которое Владимир Вольфович обрушивал на действующую власть, вручение ему орденов можно сравнить лишь с вручением наград императором Николаем II товарищам Ленину и Сталину. А все большевики при этом им дружно бы аплодировали.

Реальная роль ЛДПР в судьбе России

Могу сказать, что партия ЛДПР реально помогает простым людям. Например, моему знакомому несколько лет назад партия помогла решить вопрос с лечением престарелой мамы. Знакомый был так этим воодушевлён, что позднее вступил в её ряды. Сейчас партия по мере сил продолжает помогать людям, но её возможности пока ограничены, поскольку за всю свою историю она почти не выигрывала выборов. Кроме голосования 12 декабря 1993 года, когда список ЛДПР занял первое место, опередив списки «Выбора России» и КПРФ.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).