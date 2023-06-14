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Обсудим необычный посыл рекламных видео компьютерной игры Diablo IV

Разработчики современных компьютерных игр идут на всевозможные ухищрения ради повышения продаж. Например, Blizzard для рекламы своей Diablo IV сняли ролик с Меган Фокс, которая объявила конкурс на лучшую игровую смерть. Рассмотрим подробнее это и несколько других видео по данной игре.
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Сегодня немного обсудим рекламную компанию компьютерной игры Diablo IV. Если совсем коротко, то вышел короткий проморолик с актрисой Меган Фокс, в котором она рассказала о начале конкурса на лучшую смерть в Diablo IV. Наградой для победителя станет надгробная речь для его персонажа, которую зачитает сама Меган Фокс. Для участия в конкурсе нужно прислать организаторам видео с записью внутриигровой смерти.

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Ранее blizzard уже отличились нестандартной и агрессивной маркетинговой кампанией, рекламирующей игру Diablo IV. Сначала была коллаборацию с сетью ресторанов быстрого питания KFC, а затем вышел в свет «гимн Diablo IV» исполненный певицей Холзи и южнокорейским рэпером Шуги из бойбенда BTS. Также в Blizzard уже успели похвастаться, что их Diablo IV уже стала самой быстро продаваемой игрой за всю историю компании.

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В первом видео мы видим Меган Фокс, которая предстаёт перед зрителем в образе адской порнозвезды, накаченной силиконом по самое не балуйся. Поначалу я подумал, что это реклама продолжения фильма для взрослых «Большие Зубки Горячих Цыпочек», поскольку именно так в нём одевались развратные вампирши. А нет, оказалось просто реклама компьютерной игры… Далее Меган Фокс вертит в руках различное оружие, соблазнительно рассказывая о новой игре. Если ей в руки с красным вампирским маникюром положить что-то другое, то оно бы неплохо продавалось. Теперь понятно, как разработчики игры (или её маркетологи) коротают свои вечера… Мне стало интересно, а какой у неё возрастной рейтинг, при такой рекламе, обилии кровавых сцен, и различного насилия как в трейлерах, так и в самой игре.

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В гимне игры (ссылка кликабельна) мы видим непонятный огромный храм, видимо средневековый, в который входит молодая девушка в плаще (певица Холзи). Из-под плаща выглядывают кожаные одежды из ближайшего секс-шопа. В храме горят множество свечей, храм похож на католический, но с непонятными сценами битв с разными монстрами. Девушка входит в чёрный клубящийся туман, после чего свечи гаснут, и та скидывает свой плащ. Дальше она идёт в своём кожаном костюме рассматривая сцены битв с мифическими монстрами из игры и получая от них ранения. При этом сами монстры не сходят с картин на потолке, а девушка бодренько так поёт, мол накажите меня пожёстче злобные вурдалаки.

Во второй части видео поёт рэпер Шуги из BTS, поёт он то в красном, то в чёрном тумане. Потом они оба поют, пока девушка, получая ранения несовместимые с её прогулкой движется в конец зала. Там она преклоняет колено и демонстрирует свой меч огромной картине. На этом клип заканчивается.

В этом видео из сюжета игры лысая девушка негритянка идёт босиком по лаве, напоминающей кровь. Далее в видео она подначивает армию людей сражаться, но потом её растерзает разная нечисть. Во второй части видео идёт диалог между типа архангелом и демоницей, которая как я понял единственная в своём роде, а значит она сексуальное меньшинство (или неопределившаяся). И архангел яростно её протыкает обломком своего копья. Призывая получается расправляться с не такими, как он… Но демоница выжила и пока архангел отвернулся, воткнула ему ответку и потом порвала неудавшегося расиста на британский его флаг. Но у архангела не видно лица, а значит он символизирует неопределившихся с выбором пола американцев. Получается опять насилие над меньшинствами… И после этого явно садистского и расистского видео, мне будут говорить про уважение в США к неграм и меньшинствам?

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В этом клипе всё также неоднозначно. На фоне пещеры с антуражем сатанинского культа стоит группа культистов в глубоких капюшонах. И среди них выходит вперёд один из культистов, который оказывается молодой девушкой в прозрачной одежде и сетчатых чулках (из того же секс-шопа) и начинает томно петь. Я не понял, это ночные бабочки на панели ритуалы проводят, в свободное от работы время? Или руководство культистов на сексуальную выдержку так проверяет своих прислужников? Возможно у них под рясами тоже не особо густо с одеждой…

В это видео, демонстрирующем сюжетную линию игры, где опять страдает молодой негр. Видео начинается с преследования толпой разной нечисти группы 4 человек, один из них (негр в полуобморочном состоянии с перекошенным от боли лицом) явно ранен. По ходу диалогов оказывается, что уголёк пришёл сюда учиться. Это мне напомнило кадры про обычную американскую школу в неблагополучном районе, где учатся малолетние нигеры и латиносы. Где на входе стоят вооружённые до зубов охранники и досматривают учеников на наличие оружия. Оно кстати у большинства есть, поскольку, выйдя за пределы школы, тебя могут подрезать или подстрелить банды из соседнего района.

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Вернёмся к сюжету, израненного негра тащит на себе одноглазый белый разбойник, с ними также бегут второй белый разбойник и белая накачанная стероидами женщина (видимо трансгендер), у которой из женского остался один лишь голос, а лицо и фигура сугубо мужские. Сначала беглецы открывают одни ворота, по подсказкам негра, потом бросают своего одноглазого товарища, типа на троих сокровища выгоднее делить. Затем выжившие оказываются в ритуальном зале, где на колоннах написана адская молитва и вообще они оказываются вратами в другой мир. Тут оказывается, что одноглазый мужик выжил, и он их специально туда привёл, для открытия врат. В ходе диалогов одноглазый превращается в бледного мужика, тоже типа трансгендера непонятной ориентации, который убивает остальных, включая негра, пришедшего сюда за знаниями. Мораль такова – учёба зло, из-за неё даже негров жестоко убивают!

Короче сказать, что это адский трешь - ничего не сказать. В эпоху рабства над бедными неграми так точно не издевались, как в этой игре, куда только смотрят американские представители движения BLM (Black Lives Matter), что переводится как «Жизни чёрных имеют значение».

Поделитесь в комментариях, купите ли вы эту игру и насколько сильно хотите в неё поиграть?

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).

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