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Сегодня начнём осваивать финансовую грамотность. И начнём с самого простого. Рассмотрим, что такое маркетинг простыми словами и решим, и выгодно ли одно привлекательное банковское предложение и почему.

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Многие книги по саморазвитию учат, что для достижения абсолютно любых целей, нужен чёткий план. Его надо не просто составить, а детально проработать. Например, для полного счастья Вам не хватает времени и денег. Времени для любимых дел, общения с родными и денег для путешествий, а также качественного медицинского обслуживания. В книгах обычно пошагово рассказывают, как этого всего добиться. Также в них напишут, что Вам не хватает всего лишь знаний, которых Вы не получите в государственных учреждениях, поскольку богатым населением сложнее управлять, поскольку оно чувствует себя более уверенным и требует соблюдения своих прав и свобод. Поэтому сегодня мы рассмотрим небольшую частичку этих знаний, позволяющих человеку ориентироваться в современном мире, переполненном всевозможными рекламными предложениями.

Что такое маркетинг и как он влияет на наши покупки

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Начнём с маркетинга, поскольку именно маркетологи придумывают для нас такую заманчивую и манящую рекламу. Как на скриншоте ниже.

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Если говорить простыми словами, то маркетинг — это продвижение продуктов. А главной задачей маркетинга является понять, чего именно хотят потребители (а обычно они хотят халявы, или весомого результата без каких-либо вложений). В учебных заведениях маркетологов обучают, как удовлетворить потребности потребителя, и продать ему любой продукт, с получением максимальной прибыли.

Есть два вида маркетинга честный, про который потом пишутся книги, а авторы его идей становятся всемирно известными экспертами по маркетингу. И нечестный, против которого с разной долей успешности борются законодатели всех стран мира. Причём эта борьба идёт уже многие годы, поскольку хитрые маркетологи постоянно находят всё новые и новые лазейки в законах, чтобы воплощать в жизнь свои коварные планы по нечестному обогащению.

Зачастую маркетинг основан на выгодном предложении и красивой картинке (обёртке), обещающий быстрый результат при минимуме усилий. Но фишка в том, что обещанный результат в 99% недостижим быстро и легко. Для сравнения, это всё равно, что обещать сделать Вас олимпийским чемпионом за один курс тренировок.

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Поэтому честные маркетологи практикуют иной подход, они максимально честны с клиентами, поскольку им важен именно конечный результат. Они рассказывают о преимуществах своего продукта максимально честно, и если у него есть минусы, то они обязательно упоминаются (поскольку ничего идеального просто не существует в природе). Если это не только честный, но и грамотный маркетолог, то он досконально изучит свой продукт и сможет предложить пути решения многих его недостатков (например, через тонкую настройку гаджета и замену штатных приложений на сторонние). Тут нюанс в том, что производитель тех же гаджетов довольно ограничен в ассортименте применяемого программного обеспечения. При этом производитель ориентируется на так называемого массового пользователя, ставя по умолчанию универсальные приложения и их настройки. Он может предустановить либо что-то бесплатное, либо на что у него имеется лицензия. А сам пользователь этого гаджета уже должен суметь настроить его именно под свои нужды. И грамотный маркетолог в рекламе продукта или его описании на сайте сможет подсказать, как пользователю максимально быстро добиться нужного ему результата.

Иными словами, у честных маркетологов высшим пилотажем считается плавный переход от задач своего клиента к потребностям потребителя. Чтобы потенциальный потребитель не просто приобрёл продукт его клиента, а был им максимально доволен, рекомендовал его своему окружению и спустя некоторое время (когда продукт морально устаревает, как гаджеты и ПК или физически изнашивается, как одежда и обувь) приобрёл более новую версию продукта.

У нечестных же маркетологов подход совсем иной, они рекламируют посредственные продукты, просто умалчивая об их недостатках или выдавая их за достоинства. В своём продвижении они опираются на громкие голословные утверждения, ограничения в своих рекламных акциях по срокам и количеству предложения. Например, первым 100 клиентам в подарок бесплатное дополнение… А на самом деле оно вовсе не бесплатное (а вложено в стоимость продукта), а значит подарком уже не является.

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Также у нечестных маркетологов сама реклама более напористая и агрессивная, призывающая не упускать свой шанс и быть как все. Их рекламные акции стремительно вспыхивают и также стремительно угасают, когда в интернете начинают появляться правдивые отзывы от «счастливых» пользователей из продуктов.

Честное банковское предложение

Что касается банковских предложений (особенно кредитов), то нужно понимать, что они должны покрывать инфляцию, причём не официальную, а реальную, про которую не принято говорить в государственных СМИ. Потом они должны покрывать зарплату банковских работников, коммунальные услуги банка, аренду его офисов и много прочих расходов.

Что касается кредитов, то есть такой показатель, как процентная ставка рефинансирования, под которую Центробанк страны выдает кредиты коммерческим банкам. И ни при каких условиях реальный процент по кредиту не будет ниже этой ставки! Этот момент даже был прописан в одном из законов (но я могу ошибаться). Сейчас эта ставка составляет 7,5% годовых (озвучена на заседании ЦБ от 17 марта 2023 года, следующее заседание состоится 28 апреля). Поэтому если хотите взять кредит, узнайте текущую процентную ставку рефинансирования и сразу отказывайтесь от предложений, предлагающих более низкий процент, в них точно будут подводные камни и скрытые проценты!

Чтобы не быть голословными, прокрутим выгодное предложение до самого конца и нажмём на слово «Подробнее» (в левом нижнем углу). Там нам откроются настоящие условия кредита, написанные уже мелким и плохо читаемым шрифтом, которые банк обязан указывать для соблюдения законов РФ:

«Условия, на которых может быть предложено оформление потребительского кредита (займа): Кредит наличными по ставке от 2,9% до 34,9% годовых, сумма определяется с шагом 1 000 рублей: от 10 000 до 29 000 рублей на срок 1, 2, 3, 4 мес.; от 30 000 до 3 000 000 руб./до 5 000 000 руб. для кредитов наличными под залог на срок 15, 18, 24, 36, 48, 60, 72, 84 мес. Для установления по Договору более низкой ставки, в т.ч. ставки 2,9% годовых, клиенту может быть предложено подключение к Программе «Гарантия оптимальной ставки» или Программе «Гарантия низкой ставки». Подключение к одной из вышеуказанных Программ является платным, комиссия включается в расчёт полной стоимости кредита и определена Тарифами Банка. В случае отказа от Программы процентная ставка по кредиту будет увеличена до ставки, определяемой при заключении Договора и указываемой в Индивидуальных условиях Договора.»

Если в двух словах, то Вы заплатите не 0% за 7 лет, а до 34,9% годовых за каждый год, в сумме до 244,3 % от взятой у банка ссуды + саму ссуду. И взяв 3 000 000, выплатите 7 329 000 + 3 000 000 = 10 329 000 рублей. Это грубые расчёты, но они показывают общий смысл.

А для обещанных 0%, которые ожидаемо превращается в 2,9%, нужно подключить платную услугу. При наличии под рукой грамотных юриста и экономиста, можно будет рассчитать наиболее выгодное предложение, тщательно изучив все условия договора. Но оно гарантированно не будет ниже процентной ставки рефинансирования. Что доказывает обман (введение в заблуждение) банком своих потенциальных и действующих клиентов.

А как уже упоминалось, опытные маркетологи находят лазейки почти в любых законах, и крупным шрифтом указывают выгодную часть условия, а невыгодную мелким и плохо читаемым. При этом они вроде бы и соблюдают закон, указывая полную и достоверную информацию. Но просто рекламную часть своего предложения указывают с учётом платных опций, упоминая о них уже ниже и мелким шрифтом. А в памяти читателя остаётся красочная картинка с кредитом без переплат.

Если вам интересная тема финансовой грамотности, то напишите об этом в комментариях.

Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).