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Бывший начальник Генштаба Чехии Йиржи Шедивы в интервью журналу Czdefence жёстко раскритиковал западную пропаганду за сильное искажение информации об СВО. Так многие западные аналитики неправильно оценивают стратегию и тактику ВС РФ, морально устаревшее оружие преподносится как очередная вундервафля, способная сделать ВСУ непобедимой. Генерал подчеркнул, что победоносное шествие украинской армии и наёмников из поддерживающих её стран, это просто ещё один фейк, такой же, как и различные видео, загружаемые со стороны Украины в социальные сети. Также он признал, что против России ведётся активная информационная война.

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(Например, недавнее видео обращение, в котором якобы солдаты РФ в чистой одежде и без нашивок рассказывают о тяжести своего положения. А потом оказывается, что на видео засняты украинские хлопцы, что оперативно выясняет один известный Блогер. А боты из Телеграма атакуют его, доказывая, что на видео их мужья. А когда этих ботов блогер просит показать семейное фото с этим мужем, то оказывается, что в той части служит не муж, а его друг, и вообще они никаких пруфов предоставить не могут, кроме громкого визга в социальных сетях...)

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Генерал считает, что тактика российских войск изменилась в лучшую сторону, максимально подстроившись под тактику противника. Конечно ещё есть над чем поработать, но приход нового командного состава дал свои плоды. Теперь ВС РФ начали сражаться по всем канонам классической войны, и могут повторить успех, достигнутый их предками в сражениях Второй мировой войны.

Чешский генерал отмечает «рационализацию» военного мышления ВС РФ. Примером которой стал отход из Херсона. Когда удержание города нарушало логистику снабжения войск, а сам город можно было удерживать лишь ценой больших потерь, как в людях, так и в технике. Поэтому русские просто организованно покинули Херсон, хотя это вызвало волну недовольства среди населения. ВСУ же приписывали данный манёвр как переломную победу в конфликте, хотя это была просто оптимизация дислокации войск. Со слов генерала, отход с правобережья позволил усиливать другие направления, стабилизируя фронт. И позднее это позволило перейти к наступательной стратегии, с созданием котлов, в которые руководство Украины посылает на убой всё новые и новые подразделения.

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Бывший начальник Генштаба Чехии заметил также изменения и в военной организации. Теперь русские войска стали более мобильными и манёвренными, что требует меньше ресурсов для их снабжения. Также он отметил, что ВС РФ и ЧВК Вагнер неплохо научились бороться с беспилотниками и даже сами их активно используют по всему фронту. Сейчас на Западе регулярно упоминают иранские ударные дроны «Шахид», заявляя, что что украинская ПВО якобы успешно им противостоит. Но все мы помним, как украинские СМИ освоили арифметику, когда из полусотни российских ракет или беспилотников, ПВО ВСУ якобы успешно сбивает больше 40, а потом сообщается о 30-40 нанесённых ударах по энергоструктуре Украины. Причём ракет с разделяющейся боеголовкой на тот момент не применялось... И по словам чешского военного, российские БПЛА часто использовались больше для оттягивания на себя средств ПВО и предоставления воздушного коридора уже для ракетного удара, несущего гораздо более мощный заряд, чем небольшие беспилотники.

Также русскими широко используются средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы), уже успевшие лишить ВСУ всех аппаратов Bayraktar TB2, так широко распиаренные в США и Европе.





Чешский генерал рассказал, что на Западе пропагандировалось плохое снаряжение российской армии и якобы деградация в самих войсках. Но если посмотреть интервью с западными наёмниками и бойцами ВСУ (как пленными, так и находящихся на передовой), то получается, что проблемы снабжения ВС РФ активно решаются, в то время, как западное оружие уже успело заполнить Даркнет и торгуется по всему миру. Так ВСУ «тайно» снабжают оружием мексиканские картели и африканских диктаторов. И дальнейшее оказание помощи Украине рискует обернутся государственными переворотами в Мексике и Африканских странах. А наземное и воздушное пространство границы США и Мексики будет контролироваться мексиканскими наркокартелями, которые завалят «самую свободную страну мира» дешёвыми наркотиками. Многие американцы начали это понимать и уже проводят митинги против снабжения оружием Украины.

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(Небольшое отступление по уровню грамотности западных аналитиков. Недавно в США произошёл инцидент с террористом-трансгендером, убившим 3 детей и 3 взрослых в американской христианской школе. Отмечается, Она (вернее уже Он, или даже Оно) вполне законно приобрело 3 единицы огнестрельного оружия. Американские законодатели допускают законное приобретение оружия людьми с глубоким расстройством психики, к которым несомненно относится желание сменить пол. Кроме того, в США и Польше пошли ещё дальше, создав воинские подразделения из трансгендеров, которым если и можно предоставить полные гражданские права, когда они исправно служат обществу, то к оружию их подпускать нельзя даже близко.)

Вернёмся к чешскому генералу. Он считает, что если у русских и были проблемы, то но они с ними уже справились. Он тщательно изучал фотографии с фронта, и высоко оценил уровень экипировки русских солдат. По его мнению, русские быстро учатся, и остальной мир не должен их недооценивать. Как он пояснил генерал, на Западе до сих пор бытует неверное представление о российской армии и экономике. При этом он ссылается на активную деятельность контрразведки. Также западные аналитики не предусмотрели, параллельного импорта и прочих способов обхода всевозможных санкций. И что вопросы снабжения армии будут решаться в том числе и семьями самих военнослужащих, на деньги, выделяемые государством. Когда родные закупают те же небольшие беспилотники гражданского назначения, которые РФ проблематично массово приобретать на уровне государства.

Как указывает генерал, также они получили неверную оценку внешнеполитического положения РФ. Им активно внушали, что западные санкции получат широкую поддержку, а на практике их не все приняли, а среди принявших, многие страны промышляют подпольной торговлей. В итоге Россия укрепляет партнёрство с такими странами, как Китай, Иран, КНДР, ЮАР и Турция.

По его словам, сейчас активно используются многие пропагандистские клише. Например, передаваемые ВСУ танки Leopard 2 позиционируются как некое чудо-оружие, но это точно не соответствует действительности. Современная Германия уже не может вырваться вперёд в разработке оружия, как она это сделала в середине прошлого века. Мощное немецкое и американское оружие являются лишь частью западной пропаганды. Так турки уже протестировали «Леопарды» в Сирии против войск ИГИЛ (запрещена в РФ). И всего за несколько небольших сражений успели потерять их больше десятка, а экипаж танков в большинстве случаев сгорал заживо.

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Также на Западе не принято говорить о реальных потерях ВСУ, считается, что их практически нет. Хотя один американский офицер, уже заявлял о потере 80% прежнего состава ВСУ. А сейчас за Украину сражаются насильно мобилизованные старики и подростки, которых уже показывал Пригожин в своём видео. Плюс десятки тысяч западных наёмников, потери которых считать не принято, дабы не портить и без того печальную статистику.

По мнению чешского военного, многие западные политики либо не знают реального положения дел на Украине, либо знают, но не подают виду. Они видят только победы западного оружия и желание украинцев вступить в Евросоюз.

Напишите в комментариях, согласны ли вы с мнением чешского генерала?

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