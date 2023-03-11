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Винтовка СВЧ скоро заменит легендарную СВД - подробно разбираемся, что это за зверь

Сегодня рассмотрим ещё одну снайперскую винтовку, но на этот раз разработанную не для рекордов по дальности стрельбы, а для боя на ближних и средних дистанциях. Она же должна заменить в армии РФ самую массовую на сегодня винтовку СВД.
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Примерно в сентябре 2022 года российский спецназ, действующий в зоне СВО, получил новейшие армейские снайперские винтовки Чукавина (СВЧ). Как ожидается, они должны полностью заменить снайперские винтовки Драгунова (СВД), выпускаемые с 1963 года и до сих пор стоящие на вооружении многих стран мира. Рассмотрим, почему настало время заменить СВД и чем именно будет лучше новое оружие.

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Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) — полуавтоматическая снайперская винтовка Концерна «Калашников». Сначала разберём, что значит «полуавтоматическая», и какие ещё бывают виды винтовок. Снайперские винтовки делятся на неавтоматические (с продольно-скользящим затвором), магазинные (французская FR-F1, австрийская SSG-69, британская L96A1, американская M24) и самозарядные или полуавтоматические (отечественные СВД и ВСС, немецкая G3A2F, китайская QBU-88, американская M21). Обычно, высокоточные снайперские винтовки не могут быть самозарядными (полуавтоматическими), поскольку колебания от перезарядки оружия после выстрела ощутимо снижают точность стрельбы. Но иногда оружейникам удаётся разработать полуавтоматическую винтовку с высокой кучностью. Одним из таких примеров стала HK PSG1 от Heckler & Koch с роликовым полусвободным затвором. Другим примером стала наша СВД, но с некоторыми оговорками (наличие тюнинга и нужного патрона, но об этом далее). Начиная примерно с 2011 года к снайперским винтовкам сформировалось общее требование по кучности стрельбы — рассеивание не более 1 угловой минуты (MOA).

Что можно выжать из СВД при помощи тюнинга

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Как видно на фотографии, многие российские военные (в основном контрактники) тюнингуют своё оружие. И сделано это не ради понтов, как в играх вроде Контры или Варфейса, и даже не только ради удобства эксплуатации, а для повышения самих стрелковых характеристик. Для примера рассмотрим базовую версию винтовки СВД, а затем выясним, что она получает при апгрейде обвеса. 


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Итак, заводской вариант СВД имеет примерную кучность стрельбы около 1,3 МОА, а это означает отклонение на 3,77 сантиметра на дистанции в 100 метров. Если вести огонь на расстоянии 800 метров, то получим разлёт пуль 30,16 сантиметра, что в идеальных условиях полигона вполне достаточно для попадания в грудь человека. Но в реальных боевых действиях не все стрелки достаточно обучены, многие из них усталые, измотанные и замёрзшие, либо наоборот обливающиеся потом при летней жаре, одетые в бронежилет с полной разгрузкой и тяжёлую каску. В итоге на фронте математика уже совсем иная.

Для справки, у СВД прицельная дальность 1200 метров с открытым прицелом, 1300 с оптическим, и 300 с ночными прицелами (НСПУМ и НСПУ-3).

При тюнинге СВД обычно ставится шасси от стороннего производителя, которое «вывешивает» ствол, и добавляет возможность поставить планки KeyMod, сошки, предобъективы и имеющее пару точек крепления.

Вывешенный ствол не должен нигде касаться ложи, обычно он закреплён только в ресивере. Проверяют это листом бумаги, который должен свободно переместиться вдоль ствола до самого ресивера.

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И теперь, на обычном штатном патроне тюнингованная СВД показывает примерную кучность стрельбы уже 1 МОА на расстоянии в 100 метров и разлёт пуль 23 см на дистанции 800 метров. Что в случае снайперской дуэли уже даёт весомое преимущество.

Если пойти дальше, то можно сделать другой тюнинг, стоящий ощутимо дешевле и отличающийся креплением уже в 3 точках и планками под M-LOK (модульная система крепежа дополнительных аксессуаров на оружие, разработана компанией Magpul Industries). И использовать специальные патроны 7Н1 (ПС СН) для СВД. Теперь кучность улучшается до 0,8 МОА на 100 метрах или всего 18,56 см на 800 метровой дистанции. А в случае снайперской дуэли нужно суметь попасть именно в голову противника, а не по ростовой фигуре. Если дистанция увеличивается до предельных для СВД 1200-1300 метров, то попасть в голову будет уже крайне сложно. Разброс попаданий для дистанции 1200-1300 метров будет: 45,24 - 49 сантиметров для заводской СВД, для первого тюнинга уже примерно 34,4 - 34,5 сантиметров, и для второго тюнинга 27,84 - 30,16 сантиметров. Получается, что тюнинг СВД повышает её кучность стрельбы до полутора раз!

 За более чем полувековую историю СВД для неё придумали несколько видов патронов: винтовочный патрон 7,62×54 мм R с обыкновенной, трассирующей и бронебойно-зажигательной пулями, снайперский патрон 7Н1, снайперский бронебойный 7Н14. Также подойдут патроны с экспансивными пулями JHP и JSP.  

Различные патроны 7,62×54 Полуоболочная пуля (англ Soft-point, SP, JSP)
Стреляная экспансивная пуля .40 S&W (JHP) на фоне патрона того же калибра Сминаясь в теле жертвы, мягкие свинцовые пули крупного калибра часто наносили тяжёлые ранения


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Экспансивные или разворачивающиеся пули (ещё их называют «дум-дум»), их конструкция предусматривает разворачивание наконечника пули в виде лепестков или иной фигуры, для увеличения диаметра пули и её поражающей способности. Попадая в мягкие ткани и кость, пуля наносит большие повреждения. Обычно подобные пули применяются охотниками, чтобы не оставлять подранков.

Полуоболочечная пуля (JSP, в том числе — «дум-дум») Пуля с экспансивной полостью (JHP)

Выбор преемника СВД

На сегодняшний день винтовка СВД остаётся самой массовой в вооружённых силах России, и также используется ещё более чем в 30 странах мира. Она продолжает выпускаться Ижевским машиностроительным заводом, правда уже небольшими партиями. Настало время замены её на более современное оружие, которым сначала стала СВК-2016 (снайперская винтовка Калашникова, основанная на идеях самого Михаила Калашникова, предложенных ещё в 1959 году). Принята на вооружение она была в том же 2016 году, начав вытеснять СВД из армии. На базе СВК-2016 позднее была сконструирована снайперская винтовка Чукавина (СВЧ). Впервые СВЧ показали общественности в 2017 году, на военно-техническом форуме «Армия».

СВЧ у СВД выигрывает за счёт большей точности, снижения массы и длины оружия. Также преимуществом стала пригодность винтовки для ближнего боя.

Интересной является сама схема СВЧ, она стала «гардинной»: вся её начинка условно была поделена на верхнюю и нижнюю части. При этом верхняя часть изготавливалась из прочного металла и могла принять на себя большую часть нагрузки при стрельбе. На неё также жёстко установлен ствол винтовки. Что позволило максимально облегчить нижнюю часть винтовки, которая перестала испытывать вибрации, а сами элементы нижней части теперь производят из лёгких полимерных материалов. Данная конструкция сильно отличается от компоновки СВД и АКМ, в которых основные часть начинки установлена снизу, а это ограничивало конструкторов в использовании лёгких материалов. 

СВЧ стало универсальным общевойсковым оружием, для ведения огня на малых и средних дистанциях. Ввиду её малых габаритов, снайпер может не брать с собой дополнительное оружие для ближнего боя, что ощутимо повышает его мобильность. Винтовка получила телескопический приклад с регулировкой «щеки», позволяя настроить её под габариты снайпера. Есть у неё и длинная планка Пикатинни, проходящая по всей длине ствольной коробки, и позволяющая закрепить любое навесное оборудование. Фишкой винтовки стало и расположение приклада, ствольной коробки и ствола на одной линии, что ощутимо снизило подброс оружия. По словам разработчиков винтовки, она разрабатывалась с учётом пожеланий действующих снайперов, получив некоторые новшества. Например, предохранитель находится с обеих сторон корпуса винтовки, позволяя одинаково успешно использовать её как правше, так и левше.

С февраля 2023 года снайперская винтовка Чукавина вышла в серийное производство, об этом сообщил президент концерна "Калашников".

Модификации винтовки

СВЧ имеет 3 модификации в зависимости от применяемых патронов: 

  • Базовая модель с магазином от СВД под патрон 7,62 × 54 мм R на 10 патронов. Существуют также магазины на 15 и 20 патронов.
  • Модификация СВЧ-308 переделанная под патрон 7,62х51 мм (самый популярный в мире винтовочный боеприпас. Изменился приёмник магазина, а его ёмкость осталась прежней.
  • Модификация под патрон .338 Lapua Magnum получила ствольную коробку увеличенного размера, удлинённый ствол и другие дульный тормоз и затворную группу.

Интересный факт, что в 2018 году протестировал СВЧ и сам президент России Владимир Путин, во время осмотра галереи для стрельбы в парке «Патриот» (Кубинка). В России на сегодня около 25 наименований различных снайперских винтовок. Наиболее известные из них: «Винторез», «Выхлоп», «Сумрак», «Уголёк» и легендарная СВД. Согласно общепринятому мнению СВД морально устарела и окончательно выработала свой ресурс, а её ТТХ якобы невозможно улучшить без внесения сильных изменений в конструкцию. В то же время в условиях современного боя нужны более точные и дальнобойные винтовки. Но как показал опыт российских снайперов, тюнинг и замена патрона позволяют продлить жизнь устаревшей винтовке. 


По тюнингу новой СВЧ пока информации нет.

Первыми СВЧ в условиях реального боя испытывали российские спецназовцы в зоне СВО. Они получили базовую её модификацию под отечественный патрон 7,62х54 мм. Винтовка позиционируется как оружие для средних дистанций (до 1 километра).

Масса СВЧ без снаряженного магазина составляет 4,6 кг, (СВД 4,5 кг, СВДС 4,68 кг), длина достигает 115 см, она зависит от модификации (длина СВД 122,5 см, а СВДС с разложенным/сложенным прикладом 1135/875), магазины у обеих винтовок идентичны и рассчитаны на 10 патронов. От длины ствола обычно зависит меткость и дальность стрельбы (при прочих равных), а от длины винтовки зависит удобство передвижения ползком, ведение огня из окопов и перемещение в узких коридорах. Масса винтовки влияет на утомляемость снайпера и его общую выживаемость от ответного огня противника. Поскольку отстрелявшись (обычно рекомендуется менять позицию после каждых 3 выстрелов), снайперу необходимо быстро покинуть место лёжки, пока его не накрыла артиллерия или бронетехника противника. 

Если сравнивать базовые модификации обеих винтовок, то у СВЧ кучность примерно вдвое выше. Но при этом тюнингованная СВД не сильно уступает по кучности СВЧ, и менять шило на мыло захотят не все снайперы (у которых уже имеется улучшенная СВД). А при наличии тюнинга для СВЧ, она уже становится бесспорным лидером.

Не секрет, что в армии господствует унификация, требующая совместимости между родственными оружейными системами для упрощения и ускорения их ремонта. Так среди требований к СВЧ стала минимальная совместимость с СВД. В итоге взаимозаменяемыми стали штатные магазины емкостью в 10 патронов калибра 7,62х54 мм, и части ударно-спускового механизма. Интересно было бы сравнить, насколько близко конструкция тюнингованных СВД подобралась к конструкции штатной винтовки СВЧ.


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