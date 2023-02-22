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Интервью с художником и начинающим архитектором Дарьей Бурдюговой

Сегодня выходит третье интервью нашей рубрики «Интервью с интересными людьми». На него мы пригласили художника и начинающего архитектора Дарью Бурдюгову.
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Сегодня мы пригласили для интервью молодого специалиста Дарью Бурдюгову. Она расскажет свой творческий путь, какие навыки нужны начинающему художнику и архитектору, как проходит обучение и к чему нужно стремиться в учёбе.


- Расскажите, почему Вы решили стать именно художником и архитектором? Где вы учились?  

- Мне с детства нравилось рисовать, родители и школьный учитель ИЗО это поощряли и видели в этом потенциал. 

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Мы с родителями живём в частном секторе и как-то раз, к нам на улицу пришла группа учеников художественной школы с преподавателем на пленэр. На тот момент мне было 7-8 лет, они полностью завоевали мой интерес, и через некоторое время я уже несла преподавателю свои рисунки на показ. Она сказала, что через пару лет ждёт в школе искусств. С того момента и начался мой целенаправленный путь в искусстве. ДШИ 1 стала отправной точкой, а вдохновила меня Черных Людмила Павловна.

К архитектуре я пришла путем исключения направления дизайн и от большой любви к академическому рисунку. Её привил преподаватель, учивший меня. Она рассказывала о своём пути в архитектуре, о проектах, студенчестве, это вдохновило меня.


- Расскажи подробнее про красный диплом, какие сложности возникали на пути к нему?

- Главной сложностью стало начало обучения. Я была самой младшей в группе (9 лет на момент поступления), это сыграло ведущую роль, ибо старшие ребята быстрее усваивали материал и нарабатывали навыки. Первый год дался тяжело, нам сразу начали вводить основы академического рисунка и живописи, слез было пролито немало, а оценки оставляли желать лучшего. Под конец учебного года ушло немало одногруппников, меня посещали те же мысли, но родители настояли остаться. Дальше дела пошли все лучше и лучше, к концу 2 года обучения я уже полностью влилась в темп.

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Из этого можно легко сделать вывод, что терпение, усердие, дисциплина, вера в свои силы и есть путь к успеху.

- Какие навыки нужно в себе развивать школьнику для поступления в профильные учебные заведения?

- Прежде всего это профильные дисциплины, в моем случае это академический рисунок и живопись, также стоит взять во внимание начертательную геометрию или по-простому черчение. Это важно для успешного прохождения вступительных испытаний и значительно облегчает обучение.

- Посоветуйте, какие краски, кисточки и карандаши Вы используете для рисования, по каким критериям их выбираете?

- Прежде всего хочу процитировать своего преподавателя:" Если у вас нет денег, вам нечего делать в архитектуре". Рисовать и писать можно чем угодно, но настоящее удовольствие и более презентабельный вид работ зависит не только от умений, но и от качества материалов.

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Например, акварель только "Белые ночи", а масляные краски "Мастер Класс". Кисти подбираются в зависимости от материала, так для акварели лучше использовать кисть с мягким ворсом "белка", а для масла подойдет более жёсткий "синтетика" и "колонок".

Определенных критериев выбора нет, прежде всего личный опыт и рекомендации.

- Какие компьютерные программы Вы осваивали для учёбы? Пробовали ли рисовать на смартфоне или графическом планшете?

- Для учёбы никакие, если не брать во внимание текстовые редакторы. Все программы были освоены в рамках обучения по специальности, а именно AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3Ds Max, Adobe Photoshop.

Рисовать в компьютерной графике не пробовала, только традиционная.

- Расскажите, как грамотно организовать свой график, чтобы успевать и учиться, и отдыхать?

- Как грамотно организовать график? Понятия не имею. Со студенчеством времени на отдых становится все меньше, и ты пользуешься любой возможностью отдохнуть иногда даже просто поспать, лишние пару часов сна - роскошь. Нередко стоит выбор сна и работы, в такие моменты ищешь лазейки, например, делать зарисовки в такси по дороге на учебу. Или на 2-й день после операции, с температурой, уже лежать с ноутбуком под капельницей из-за дедлайна, времени всегда мало, а на болезнь его и вовсе нет. 

- Какие книги, сайты и YouTube-каналы  Вы можете посоветовать начинающему художнику?

- Мой фаворит - это книга Николая Ли "Академический рисунок". Единственное чем я пользовалась в обучении на постоянной основе. 

Каких-то конкретных каналов и сайтов нет, ты просто ищешь ответ на интересующий тебя вопрос, независимо от автора.

- Поделись опытом, какие школьные предметы больше всего актуальны для художника и архитектора, насколько школьная программа полезна на сегодняшний день? И какую роль сыграло самообучение?

- Школьная программа - это база, опускать её нельзя, но при поступлении ты так или иначе начинаешь все с 0. Из школьных предметов могу выделить физику и математику, с ними связаны многие дисциплины, например, техническая механика и материаловедение. Знания, полученные в художественной школе, пригодились намного больше и пригождаются по сей день. 

- Расскажите, куда вас посылали на производственную практику? Или Вы сами искали место для её прохождения?

  Место для прохождения производственной практики мы искали сами, но если успехом это не увенчалось, предприятия нам предоставляло учебное заведение.

- Расскажите про Ваши картины, сколько времени уходит на одно полотно?

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- Время создания зависит от сложности задумки, требований и размера листа/холста. На карандашный рисунок, например, на портрет, уходит от 1,5 до 5 часов, на масляный от 4 часов до нескольких дней. Четких цифр нет. При выполнении заказа, сроки всегда оговариваются и в запас берётся пара дней для правок. 

- Какие виды подработок доступны художнику, где искать клиентов, сколько платят за каждый вид работ? Поделитесь своим опытом общения с заказчиками, что они любят, а чего терпеть не могут. 

- Художнику доступно многое, начиная от полотен под заказ заканчивая росписью стен в интерьере. Кастомизация сейчас тоже имеет немалую популярность. Обучение детей в кружках или помощь при подготовке к поступлению в учебные заведения. 

Заказчики любят полное следование их требованиям, даже если это звучит, не то что выглядит, смешно и глупо. Любят вносить правки, часто из принципа, а не из необходимости и естественно дешевизну.

Не любят критику их мнения и предложения по улучшению результата, слишком консервативны, это сковывает и огорчает.


- Набросай, пожалуйста, краткий пошаговый план, чему и в каком порядке нужно научиться для работы художником и архитектором. Где навыки из двух разных специальностей пересекаются, а где кардинально отличаются?

- Навыки художника в архитектуре необходимы для умения создать "картинку" в голове и заранее иметь несколько вариантов развития будущего проекта, также это умение создать цветовую гамму для фасада здания и сделать визуализацию в 3д. Отличие же заключается в непосредственной работе над проектами, в архитектуре важна чёткость линий, строгий по структуре визуал, а в художестве наоборот полный полет фантазии, как в сюжете, так и в цвете.

Объединяет эти две ветви замысел, начальная идея, которая впоследствии превращается в полотно либо проект.

Чёткого плана как такового нет. Нужно следовать своим желаниям, а после стилю или постепенно формировать его. Даже самое заурядное и скучное задание можно реализовать совершенно по-новому. Учитесь новому, всегда. Развивайте насмотренность, чувство стиля и равновесия. А главное, вам должно это нравиться, вы должны гореть этим. А когда желания нет, помнить, почему вы здесь и то что вы сейчас делаете тоже важный этап в этом долгом пути.


Это интервью и последующие смотрите в теме форума "Интервью с интересными людьми" (ссылка кликабельна).

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архитектура искусство живопись интервью художник архитектор картины художников путь русские художники творческий
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