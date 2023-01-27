За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Приветствую уважаемых читателей, я взял на себя смелость предложить небольшое обновление форума https://forums.overclockers.ru. Я предлагаю нам с вами объединиться, сделав этот мир лучше.)

реклама





рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

На форуме появится возможность задавать вопросы у известных и не очень людей, у которых можно узнать много чего интересного, можно будет не только позадавать им каверзные вопросы и попросить что-то либо добавить в один из их новых проектов.





реклама

Прежде всего это будет полностью новый раздел «Интервью с интересными людьми», чтобы навигация по нему была максимально простой и быстрой. В данном разделе будут подразделы «Опросы читателей» и серия подразделов по сферам деятельности: «Игроделы», «Киберспортсмены», «Магазины ПК», «Писатели», «Художники», «Фотографы», «Мастера сервисных центров».





Теперь о каждой ветке форума расскажу подробнее. «Опросы читателей» будет содержать подразделы «Выбор разработчика игр» и «Выбор вопросов к специалисту».





реклама

В ветке «Выбор разработчика игр» каждый форумчанин сможет создать тему формата «Разработчик ( Название игры)», например, Lesta Games (Мир танков). В этой теме можно будет написать вопросы к команде разработчиков (локализаторов) любимой игры, или вопросы к конкретному сотруднику компании. (В будущем авторов самых интересных вопросов будут ожидать игровые плюшки, в виде игровой валюты или донатных предметов).





В ветке «Выбор вопросов к специалисту» администрация ресурса будет выкладывать списки разработчиков игр, которые согласились дать Оверам интервью. И каждый форумчанин сможет предложить свой вопрос человеку или компании из этого списка. Будут отобраны самые интересные и актуальные вопросы, которые и будут заданы в последующем интервью.





реклама

Зачем это делается? Ни для кого не секрет, что разработчики игр занятые люди и они просто физически не могут ответить на все вопросы своих игроков. Поэтому обычно они отвечают на вопросы популярных блогеров и авторитетных изданий, каким и является overclockers.ru. Мы даём своим читателям возможность задать волнующий их вопрос, на который разработчики ещё не отвечали, либо предложить добавить в игру новую локацию или персонажа.





Сами интервью будут выходить в виде статей, и интервьюируемый (сотрудник разработчика) получит ссылку на эту статью. Чтобы иметь возможность ответить на дополнительные вопросы наших читателей.





Остальные ветки форума предназначены для сортировки и удобной навигации между интервью с разными интересными людьми. Там темы будут носить названия как у статей с интервью, и содержать ссылку на саму статью. Обсудить которую наши читатели смогут либо в комментариях к статье, либо в соответствующей теме блога (кому где удобнее).





Я считаю, что мы достойны играть в качественные игры, разработчики которых могут создавать нешаблонные квесты, интересные ивенты и боевые пропуска. Для этого мне нужна ваша помощь! Вы тратите на игры своё время и свои деньги (как минимум на апгрейды ПК), поэтому не поленитесь отстаивать свои интересы перед разработчиками, давая им действительно интересные идеи и дельные совету по улучшению любимых игр. Если разработчики увидят, что игроки массово хотят что-либо добавить или исправить, то они наверняка к ним прислушаются.





В разделах нашего форума и в самих интервью, можно будет задавать вопросы и предлагать что-то новое, также киберспортсменам, менеджерам компьютерных магазинов, любимым писателям, художникам (например, рисующим комиксы или темы для рабочего стола), фотографам и мастерам сервисных центров. Кстати, последним можно будет задавать вопросы по ремонтопригодности конкретных комплектующих, грамотному их выбору и примерной стоимости ремонта в случае поломки.





Администрация сайта готова поддержать эту инициативу в случае поддержки наших читателей. Если же их всё устраивает, вроде однотипных квестов, принуждения к донату, перекоса баланса или кривой рандом при выборе противников, то моя инициатива будет отклонена, поэтому всё в ваших руках, как говорится!





P.S. Если вы разработчик или ценный специалист и вам есть что рассказать нашим читателям в интервью, то напишите об этом в комментариях к этой статье, администрация сайта с вами свяжется.