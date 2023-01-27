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Об обновлении форума

Предлагаю небольшое обновление нашего форума, чтобы форумчане могли задавать вопросы разным интересным людям, включая разработчиков игр, киберспортсменов, писателей и художников. Будет ли это обновление воплощено в жизнь, зависит только от вас!
[ ] для раздела Блоги
3
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Приветствую уважаемых читателей, я взял на себя смелость предложить небольшое обновление форума https://forums.overclockers.ru. Я предлагаю нам с вами объединиться, сделав этот мир лучше.)

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На форуме появится возможность задавать вопросы у известных и не очень людей, у которых можно узнать много чего интересного, можно будет не только позадавать им каверзные вопросы и попросить что-то либо добавить в один из их новых проектов.


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Прежде всего это будет полностью новый раздел «Интервью с интересными людьми», чтобы навигация по нему была максимально простой и быстрой. В данном разделе будут подразделы «Опросы читателей» и серия подразделов по сферам деятельности: «Игроделы», «Киберспортсмены», «Магазины ПК», «Писатели», «Художники», «Фотографы», «Мастера сервисных центров».


Теперь о каждой ветке форума расскажу подробнее. «Опросы читателей» будет содержать подразделы «Выбор разработчика игр» и «Выбор вопросов к специалисту».


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В ветке «Выбор разработчика игр» каждый форумчанин сможет создать тему формата «Разработчик ( Название игры)», например, Lesta Games (Мир танков). В этой теме можно будет написать вопросы к команде разработчиков (локализаторов) любимой игры, или вопросы к конкретному сотруднику компании. (В будущем авторов самых интересных вопросов будут ожидать игровые плюшки, в виде игровой валюты или донатных предметов).


В ветке «Выбор вопросов к специалисту» администрация ресурса будет выкладывать списки разработчиков игр, которые согласились дать Оверам интервью. И каждый форумчанин сможет предложить свой вопрос человеку или компании из этого списка. Будут отобраны самые интересные и актуальные вопросы, которые и будут заданы в последующем интервью.


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Зачем это делается? Ни для кого не секрет, что разработчики игр занятые люди и они просто физически не могут ответить на все вопросы своих игроков. Поэтому обычно они отвечают на вопросы популярных блогеров и авторитетных изданий, каким и является overclockers.ru. Мы даём своим читателям возможность задать волнующий их вопрос, на который разработчики ещё не отвечали, либо предложить добавить в игру новую локацию или персонажа.


Сами интервью будут выходить в виде статей, и интервьюируемый (сотрудник разработчика) получит ссылку на эту статью. Чтобы иметь возможность ответить на дополнительные вопросы наших читателей.


Остальные ветки форума предназначены для сортировки и удобной навигации между интервью с разными интересными людьми. Там темы будут носить названия как у статей с интервью, и содержать ссылку на саму статью. Обсудить которую наши читатели смогут либо в комментариях к статье, либо в соответствующей теме блога (кому где удобнее).


Я считаю, что мы достойны играть в качественные игры, разработчики которых могут создавать нешаблонные квесты, интересные ивенты и боевые пропуска. Для этого мне нужна ваша помощь! Вы тратите на игры своё время и свои деньги (как минимум на апгрейды ПК), поэтому не поленитесь отстаивать свои интересы перед разработчиками, давая им действительно интересные идеи и дельные совету по улучшению любимых игр. Если разработчики увидят, что игроки массово хотят что-либо добавить или исправить, то они наверняка к ним прислушаются.


В разделах нашего форума и в самих интервью, можно будет задавать вопросы и предлагать что-то новое, также киберспортсменам, менеджерам компьютерных магазинов, любимым писателям, художникам (например, рисующим комиксы или темы для рабочего стола), фотографам и мастерам сервисных центров. Кстати, последним можно будет задавать вопросы по ремонтопригодности конкретных комплектующих, грамотному их выбору и примерной стоимости ремонта в случае поломки. 


Администрация сайта готова поддержать эту инициативу в случае поддержки наших читателей. Если же их всё устраивает, вроде однотипных квестов, принуждения к донату, перекоса баланса или кривой рандом при выборе противников, то моя инициатива будет отклонена, поэтому всё в ваших руках, как говорится!


P.S. Если вы разработчик или ценный специалист и вам есть что рассказать нашим читателям в интервью, то напишите об этом в комментариях к этой статье, администрация сайта с вами свяжется.

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