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О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы

Игровые видеокарты с каждым месяцем стоят всё дороже, поэтому всё больше людей по всему миру переходят на игровые консоли или видеокарты со вторичного рынка. Но есть ещё и третий вариант – встроенная графика, которая за последние годы прилично эволюционировала, позволяя на минимальных настройках играть во многие современные игры.
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Игровые видеокарты с каждым месяцем стоят всё дороже, поэтому всё больше людей по всему миру переходят на игровые консоли или видеокарты со вторичного рынка. Но есть ещё и третий вариант – встроенная графика, которая за последние годы прилично эволюционировала, позволяя на минимальных настройках играть во многие современные игры.

Возможности встроенной графики разных поколений

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Рассмотрим возможности современной встроенной графики в играх, это будут как старые проекты, в которые до сих пор играют миллионы игроков, так и последние новинки.

Между обычными и встроенными в процессор видеокартами есть одно ключевое отличие. Это наличие собственной видеопамяти у дискретных карт, и использование оперативной памяти у интегрированных. Отсюда напрашивается вывод, что для встроенной графики рекомендуется только быстрая оперативная память, работающая в двухканальном режиме. Двухканальный режим удваивает пропускную способность оперативной памяти и примерно на 20-30% поднимает FPS в играх.

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Не экономьте на частоте оперативной памяти. Так разница в цене модулей DDR4 с частотой 2133 МГц и 3200 МГц довольно скромная, но быстрая память увеличит производительность в играх на 10-15%.

Встроенная графика забирает под свои нужды до 2 Гб оперативной памяти. Данный объём по умолчанию определяется автоматически, но его можно принудительно выставить в БИОС. Так для Vega 8 у процессора AMD Ryzen 3 2200G она выставляется в диапазоне от 256 Мб до 2 Гб.

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Поэтому для игр на встроенной видеокарте не подойдут компьютеры и ноутбуки с 4 или 8 Гб медленной оперативной памяти (с частотой ниже 3200 МГц), тем более, если эта память будет одним модулем. Они просто не раскроют её производительность на 100%.

Самой массовой встроенной графикой стала Intel UHD Graphics 630 (она же UHD Graphics 620 для ультрабуков). Причём она фигурирует даже в минимальных требованиях для многих популярных игр. Но к сожалению, это далеко не самое производительное решение, хотя потянет все 3 части S.T.A.L.K.E.R (новую часть, которая выйдет в апреле 2022 уже не потянет), пойдут без проблем в первый Ведьмак, Doom 3, да даже Crysis, который для своего времени считался тяжёлой игрой.

Среди встроенной графики есть и чисто офисные решения, не рассчитанные на игры, кроме очень старых. Это Intel UHD Graphics 610 (упрощённая 630) и Radeon Vega 3, которая почти вдвое производительней.

Для нетребовательных игр подойдут Radeon Vega 8, 10 и 11, которые по производительности уже близки бюджетным видеокартам прошлых лет Nvidia GT 1030 или AMD RX 550.

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Есть также Radeon Vega 6, 7 и 8 в процессорах Ryzen 4000 серии, которые в 2-3 раза обходят по производительности Intel UHD Graphics 630, но при этом имеют меньше потоковых процессоров, чем их предшественники. Положение немного спасло поднятие тактовой частоты GPU в полтора раза. В итоге, ввиду экономии на потоковых процессорах, прорыва не случилось, и новая Vega 6 примерно равносильна старой Vega 8, новая Vega 7 соответствует старой Vega 10, а новая Vega 8 тягается со старой Vega 11.

Позднее вышли Radeon Vega в процессорах Ryzen 5000 серии. Как пример, использование встроенной графики, можно рассмотреть видео про сборку на основе процессора Ryzen 5 5600G с Radeon Vega 7 (третьего поколения).

 

Также вышел Ryzen 7 5700G с Radeon Vega 8 (третьего поколения), который на январь 2022 года и является лидером среди процессоров AMD.

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Ещё не стоит забывать, что старые процессоры Ryzen поддерживают память частотой до 3200-3400 МГц. Новые (серия процессоров 4000-5000) могут работать на 3600-3800 МГц, что увеличивает их производительность в играх еще на 5-7% FPS.

У синих ситуация тоже сложная. Так в процессорах Intel одиннадцатого поколения (Rocket Lake), уже установлена UHD Graphics 750, на новой архитектуре Xe. Но при этом, в CPU для ультрабуков она имеет до 96 вычислительных блоков, а в десктопах ей оставили всего 32. В итоге она мощнее UHD 630 в полтора раза, но уступает Vega 6.

Перспективы встроенной графики

Уже начала выходить оперативная память нового поколения DDR5, обладая более высокой частотой и пропускной способностью, она обещает поднять производительность встроенных видеокарт на новый уровень. Например, можно будет поиграть в современные игры уже ни на минимальных, а на средних настройках, что позволит принимать участие в киберспортивных турнирах. Это позволит встроенной графике нового поколения наконец конкурировать с бюджетными видеокартами. Причём не только с так называемыми затычками, пригодными лишь для офисной работы, но игровыми видеокартами начального уровня. Появятся игровые компьютеры и ноутбуки на основе встроенной графики новых поколений.

Также я надеюсь, что встроенная графика получит возможность выделять для своих нужд большее количество оперативной памяти, чем 2 Гб. В современных реалиях нужно от 4 до 6 Гб. Вот тогда станут актуальны конфигурации с 32 Гб оперативной памяти.

Наглядное сравнение характеристик встроенной графики от компании АМД. Причём, это не все варианты, их гораздо больше. А теперь они же, но в сравнении по производительности.


Наглядное сравнение характеристик встроенной графики от компании Интел. И их гораздо больше. А теперь они же, но в сравнении по производительности. А теперь они же, но в сравнении по производительности.


Возьмём для сравнения лидеров по производительности от красных и синих. Это будут десктопная AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 5000) в процессоре Ryzen 7 Cezanne 5700G. Ноутбучная графика Intel Iris Xe Graphics G7 96EU в процессоре Intel Core i5-1130G7, и десктопная графика Intel UHD Graphics 770 (она же 750, на которую гораздо больше тестов), в процессорах 12 поколения Alder Lake: Intel Core i5-12600K, Core i7-12700K, Core i9-12900K. И сравним их с десктопной NVIDIA GeForce GT 1030. А теперь они же, но в сравнении по производительности.


Теперь, чтобы понять полезность встроенной графики, посмотрим самые популярные игры в Стиме, по количеству игроков. И в большинстве из них, интегрированная графика может показать 30+ FPS на низких или средних настройках. 


Примечание. 4 ноября 2021 года вышла Intel UHD Graphics 770 на архитектуре Generation 12.2 и техпроцессе 10 нм. Она очень близка по параметрам к Intel UHD Graphics 750, но отличается поддержкой 8К-изображения (разрешение 7680х4320 пикселей), которое может передавать через Display Port.

Выводы: Если не экономить на потоковых процессорах, сохранив при этом высокую тактовую частоту, использую высокоскоростную оперативную память DDR5 в двухканальном режиме, можно получить производительную встроенную графику уровня ноутбучной видеокарты GTX 1650.

Благодарю техноблогера Станислава за его видео со сборкой ПК. Кому понравилось видео, подписывайтесь на его канал «Я так Решил».

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