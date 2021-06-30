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Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках

Рассмотрим сборку ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максимальных настройках от 25 июня этого года от канала «AlexReal».
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Рассмотрим сборку ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максимальных настройках  (слева ссылка на сборку!) от 25 июня этого года от канала «AlexReal». Процесс сборки компьютера и тесты в современных играх смотрите в ролике.

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Поскольку в Ситилинке не было всех позиций из сборки, я сделал несколько замен на равнозначные по параметрам. Сразу предупреждаю, что сборка получилась недешёвой, но к выходу нового Сталкера видеокарты должны ощутимо подешеветь, особенно это касается RTX 3080TI используемой в данной сборке.
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Для максимального задела на будущее, будет использован производительный процессор последнего поколения INTEL Core i7 10700KF (сокет LGA 1200), имеющий 8 ядер и 16 потоков, и частоту в стоке 3.8 ГГц, а в режиме Turbo целых 5.1 ГГц. Высокие частоты не могли не сказаться на теплопакете процессора, который составил целых 125 Вт. Нагреваться он может до 100 °С, поэтому на системе охлаждения экономить не стоит. Водяное охлаждение первым приходит на ум в данной ситуации, но у него есть шанс потечь и затопить дорогие комплектующие, поэтому безопаснее использовать воздушное охлаждение.

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Кулера как в ролике я не нашёл, поэтому заменил его на башенный кулер DEEPCOOL GAMMAXX 400 BLUE BASIC. Он может совладать с теплопакетом 130 Вт, а поскольку ручного разгона тут не будет даже в теории, то небольшого запаса в 5 Вт нам вполне хватит. Уровень шума вентилятора 18 - 30 дБ, а воздушный поток 74.34 cfm. Отмечу, что за свои деньги это один из лучших кулеров, что подтверждают больше сотни положительных отзывов. Кстати у кулера 4 медных тепловых трубки и 120-мм ШИМ-вентилятор (широко импульсная модуляция позволяет управлять числом оборотов в зависимости от нагрева процессора).

Материнская плата в нашей сборке будет в точности как у блогера AlexReal, GIGABYTE Z590 GAMING X на чипсете Intel Z590, и с 4 слотами под оперативную память.


Отмечу основные её фишки: 

  • Цифровой VRM-модуль на базе силовых компонентов DrMOS (схема питания 12+1 фазы, до 90 A нагрузки на каждую фазу).
  • Система охлаждения полностью закрывает зону силовых КМОП-транзисторов.
  • Высокоскоростной 2.5GbE LAN-контроллер, позволяющий управлять полосой пропускания.
  • Три M.2-разъема для высокоскоростных NVMe PCIe 4.0*/3.0 x4 SSD-накопителей, фирменный радиатор Thermal Guard.
  • Порты USB 3.2 Gen2 Type-C на задней панели и разъем для подключения порта USB3.2 Gen1 Type-C на передней панели.

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Самым дорогим компонентом сборки стала 384 битная видеокарта GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3080TI, хоть цены на видеокарты успели упасть, но народной эта карточка станет ещё не скоро)) У неё на борту 12ГБ видеопамяти GDDR6X с частотой 19000 МГц. Частота графического процессора составляет 1710 МГц и рекомендуемая мощность блока питания 750 Вт. Обратите внимание, что дополнительное питание у видюхи 8+8 pin, а средний вентилятор вращается в обратную сторону по сравнению с боковыми, для отсутствия турбулентности. 


Блок питания я подобрал аналогичной мощности, на 850Вт. У нас это будет COOLER MASTER V Gold V2, с отстёгивающимися кабелями, КПД 90% по сертификату 80 PLUS GOLD и уровнем шума 32.5 дБ, что довольно тихо для его мощности. 

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Комплект модулей памяти удалось найти в точности как на видео KINGSTON HyperX Predator RGB HX432C16PB3AK2/16. Частота памяти 3200МГц, тайминги 16-18-18, стоит конечно дорого, но имеет 10 лет гарантии от производителя.

Аналогично был найден и NVMe SSD накопитель KINGSTON A2000 SA2000M8/500G на 500ГБ памяти 3D NAND, скоростью чтения 2200 МБ/с, и записи 2000 МБ/с. Его ресурс составляет нескромные 350 ТБ. Накопитель оказался прохладным, всего 32°С в простое, 43°С во время тестов, если верить отзывам.

Корпус пришлось заменить, и я выбрал FRACTAL DESIGN Meshify S2 White TG с тремя вентиляторами диаметром 140 мм (пара спереди и один сзади). Также тут стоят отличные пылевые фильтры (снизу, спереди и сверху).
 


Благодарю техноблогера AlexReal за его видео со сборкой ПК, ссылочки на железо из сборки для жителей Украины смотрите в описании к видео. А с меня лайк и подписка, компьютер действительно получился классным! Если видео понравилось и вам, то можете подписаться на его канал на Ютубе.

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